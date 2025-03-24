تعاون «أبوظبي العالمي» و«تشين لينك» في وضع معايير «بلوك تشين»



أعلن أبوظبي العالمي (ADGM )، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع تشين لينك، معيار التمويل عبر تقنية الـ «أون شين»، في خطوة مهمة نحو تطوير أطر متوافقة مع اللوائح التنظيمية لتقنيات تشفير الأصول.

وسيدعم التعاون المشاريع المبتكرة لسلطة التسجيل لدى أبوظبي العالمي (ADGM)، من خلال الاستفادة من الخبرات التقنية لشركة «تشين لينك»، ورصيدها من الرؤى العميقة ومحفظة خدماتها المتقدمة، بهدف تعزيز الاستفادة من الأصول المشفرة، مع ضمان الامتثال التنظيمي.

وتسهم خدمات «تشين لينك» الرائدة في السوق، بما في ذلك قابلية التشغيل البيني لتكنولوجيا البلوك تشين، وحلول البيانات القابلة للتحقق، في تعزيز سيولة الأسواق العالمية، ما يتيح إجراء معاملات تزيد قيمتها على 19 تريليون دولار أمريكي. ويتماشى هذا التعاون مع شركة «تشين لينك»، التي تحظى بثقة كبرى المؤسسات في الأسواق المالية، مع رؤية أبوظبي العالمي (ADGM) لدفع الابتكار وتعزيز التواصل، ووضع مقاربة عالمية لتنظيم منظومة البلوك تشين.

خطوة مهمة

وقال حمد صياح المزروعي الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة نحو ترسيخ ريادة أبوظبي العالمي (ADGM)، في دعم ابتكارات البلوك تشين، وتعزيز دوره في تطوير الأطر التنظيمية لهذا القطاع على المستوى العالمي. ومن خلال التعاون مع تشين لينك، نهدف إلى وضع معيار عالمي، يُعزز الشفافية والأمن والثقة في مجال البلوك تشين».

وسيناقش الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، المسائل التنظيمية في مجالات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، وغيرها من التقنيات الناشئة، كما تطرقت الاتفاقية أيضاً إلى سلسلة من الفعاليات وورش العمل الموجهة نحو إثراء الوعي في دولة الإمارات، حول مواضيع متعلقة بالبلوك تشين والذكاء الاصطناعي، مثل تشفير الأصول، وقابلية التشغيل البيني عبر السلاسل، وإثبات الاحتياطيات، ومعايير البلوك تشين الناشئة.

منظومة متكاملة

من جانبها، قالت أنجي ووكر الرئيس العالمي للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال في «تشين لينك لابس»: «نجح أبوظبي العالمي (ADGM)، في تطوير منظومة متكاملة، تسمح بازدهار مشاريع تشفير الأصول. وإن تحالفنا مع أبوظبي العالمي (ADGM)، سيسهم بتعزيز منظومة البلوك تشين في دولة الإمارات، بما يدفع الابتكار، ويرفع مستويات تبنّي التقنيات. وإننا متحمسون لرؤية المشاريع التي تقع تحت إشراف سلطة التسجيل لدى أبوظبي العالمي (ADGM)، تعتمد معايير تشين لينك، بما يعزز الامتثال والتواصل عبر الأسواق، وتقديم الخدمات عالية الأمان على سلسلة البلوك تشين».