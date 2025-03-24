فتح باب التسجيل في منتدى «اصنع في الإمارات»



أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عن فتح باب تسجيل الإعلاميين والزوار لحضور فعاليات النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، وتنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومجموعة أدنيك، ومجموعة أدنوك، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وستنطلق الفعاليات في مركز أدنيك أبوظبي من 19 ولغاية 22 مايو المقبل.

وسيشهد منتدى «اصنع في الإمارات» العديد من المناقشات والدراسات المعمقة حول مستقبل قطاع الصناعة في الدولة، وسيعمل على دعم الشركات للاستفادة من المُمكنات والمزايا المقدمة على مستوى بيئة الأعمال، والتحول التكنولوجي، والتمويل التنافسي، والاستدامة الصناعية، وبما يتماشى مع مشروع «300 مليار».

ومن المتوقع أن تساهم هذه النسخة من «اصنع في الإمارات»؛ التي تُعّد الأضخم من حيث عدد المشاركين والمساحة والحضور المتوقع، في تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق قيمة مستدامة على المدى البعيد، وذلك بوصفها فعالية رائدة في قطاع الصناعة على مستوى المنطقة، إذ يوفّر الحدث فرصاً استثمارية وتجارية غير مسبوقة، ويتيح وصولاً مباشراً إلى المشاريع الصناعية المُعتمدة مسبقاً في القطاعات ذات النمو السريع، والمدعومة من حكومياً.

وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، والخدمات اللوجستية، إضافة إلى معروضات الحرف اليدوية التراثية، والخدمات الابتكارية، وغيرها كثير.

وستكون النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» حدثاً استثنائياً، بفضل رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للصناعات المتقدمة، تعكس البيئة التنظيمية الأمنة للدولة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها، بالتوازي مع جهود الدولة الاستراتيجية لتصبح مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة والمبتكرة.