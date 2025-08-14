«فلاي دبي» تتسلم 12 طائرة جديدة العام الجاري





تواصل فلاي دبي تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى بتعزيز استمرارية نموها الاستراتيجي من خلال تسلم سبع طائرات جديدة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ومن المتوقع إنضمام خمسة طائرات إضافية قبل نهاية العام. مما يمكنها من توسيع شبكة وجهاتها بشكل مستمر وتحسين كفاءة العمليات وزيادة وتيرة الرحلات على الوجهات الحالية.

استلمت فلاي دبي بين أبريل وأغسطس سبع طائرات جديدة مما زاد إجمالي عدد الطائرات إلى 93 طائرة ومع نهاية العام سيصل أسطول فلاي دبي إلى أكثر من 95 طائرة، تخدم شبكة واسعة تضم أكثر من 135 وجهة في 57 دولة. يؤكد هذا التوسع المتسارع إلتزام فلاي دبي بفتح أسواق جديدة وتوسيع خيارات السفر أمام الركاب والذي يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي رائد للطيران.

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: "وصول هذه الطائرات الجديدة هو دليل على رؤيتنا الاستراتيجية طويلة المدى، واستثمارنا في الأسطول يدعم مهمتنا في تقديم المزيد من الخيارات والحفاظ على جودة الخدمة وراحة المسافرين. تأتي هذه الطائرات ضمن الطلبات المتأخرة بشكل كبير في السنوات الماضية، وعلى الرغم من إستلامنا 12 طائرة هذا العام ما زلنا متأخرين ب 20 طائرة عن الجدول الزمني المخطط له."

وأضاف الغيث:"يعكس الإهتمام المستمر من شركاء التمويل قوة نموذج أعمالنا وإلتزامنا بالمساهمة في دعم دبي في قيادة قطاع الطيران العالمي. ستتيح لنا هذه الطائرات بتوسيع شبكة وجهاتنا وربط دبي بالأسواق العالمية وتوفير المزيد من خيارات السفر لركابنا عبر شبكة فلاي دبي المتنامية ولعب دور أكبر في دعم دبي كمحور عالمي رائد للطيران."

تعكس قدرة الناقلة على تأمين تمويل تنافسي لهذه الطائرات ثقة المؤسسات المالية العالمية وشركات التأجير ، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمالها وآفاق نموها المستقبلية، يؤكد الطلب الإيجابي من السوق مرونة الشركة ودورها كمحرك رئيسي في قطاع الطيران في دولة الإمارات. وقد تم تأمين تمويل الطائرات السبع الأولى التي إستلمتها هذا العام من خلال التمويل الإسلامي من بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والتمويل التقليدي من بنك رأس الخيمة (RAK BANK)، بالإضافة إلى صفقات البيع والتأجير التمويلي من شركة JP Lease Products & Services Co., Ltd and JLPS Ireland Limited.

تواصل فلاي دبي بتوسيع شبكتها بإضافة 11 وجهة جديدة هذا العام، بما في ذلك الوجهات الصيفية الموسمية مثل أنطاليا والعلمين بالإضافة إلى دمشق وبيشاور. كما تستعد الناقلة لإفتتاح أربع وجهات جديدة في أوروبا تشمل كيشيناو وياش بدءاً من سبتمبر وفيلينوس وريغا من ديسمبر مما يعزز حضورها في المنطقة وتوفير المزيد من خيارات السفر لعملائنا.

واصلت فلاي دبي الاستثمار في تحسين المنتجات وتجربة العملاء، منذ بداية 2024 تم تحديث 23 طائرة من طراز بوينغ 737-800 من الجيل الجديد ضمن مشروع تحديث الأسطول الذي تبلغ تكلفته عدة ملايين الدولارات والذي سيستمر حتى 2026. تتميز المقصورة الجديدة بمقاعد درجة الأعمال يمكن تحويلها إلى أسَرة، بنظام ترفيهي حديث في الدرجة السياحية وسيوفر تجربة سفر أكثر راحة للمسافرين عبر الأسطول.

وفي ظل دعم خطط النمو الاستراتيجية المستمرة، نمت أعداد الموظفين في الشركة لتصل إلى أكثر من 6,500 موظف في مختلف أقسام الشركة تحت برنامج التوظيف الخاص بفلاي دبي، بزيادة نسبته 10% مقارنة بعام 2024. كما أطلقت الناقلة برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية لحصول رخصة الطيار متعددة الطاقم (MPL) لتأهيل الطلاب ليصبحوا طيارين مستقبليين، يلعبون دوراً أساسياً في دعم خطط النمو للناقلة.