«ريبورتاج العقارية» السعودية تحقق مبيعات قياسية بقيمة 350 مليون ريال خلال 2024

أعلنت ريبورتاج العقارية، عن تحقيق إجمالي مبيعات تجاوز 350 مليون ريال سعودي خلال عام 2024، مما يعكس نجاح استراتيجيتها التوسعية في السوق السعودي.

وأكد إسلام همام، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية في السعودية، أن الشركة واصلت تحقيق أداء متميز خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في زيادة مبيعاتها، ما يؤكد قدرتها على مواكبة متغيرات السوق وطرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وكشف همام عن الخطة الاستراتيجية التوسعية للشركة لعام 2025، والتي تتضمن إطلاق أكثر من 7 مشاريع جديدة في الرياض، إلى جانب التوسع في جدة، بما ينسجم مع الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية الحديثة والمتكاملة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تعزيز وجودها في مختلف أنحاء المملكة، حيث أعلنت عن افتتاح فرعها الجديد في جدة بفندق الهيلتون، في خطوة من شأنها دعم عملياتها التوسعية وتقديم خدماتها بشكل مباشر لعملائها في المنطقة الغربية.

وفي إطار رؤية الشركة لتطوير مجتمعات سكنية مستدامة، أوضح همام أن العمل مستمر في سلسلة مشاريع «نجد السكنية»، التي انطلقت بمشروعي نجد 1 و2، ومن المقرر أن تمتد لتشمل نجد 3 و4 و5، بهدف توفير بيئة سكنية متكاملة تجمع بين الرقي والاستدامة، مع مزيج من الحداثة والأصالة، مما يعزز تجربة السكن العصري في المملكة.

وتشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستحتاج إلى بناء 115 ألف منزل سنوياً خلال السنوات الست المقبلة، لتلبية الطلب المتزايد من السكان، الذين يشكل الشباب غالبيتهم، فيما تسعى الحكومة إلى تعزيز نسبة تملك المنازل، وفقاً لتقرير صادر عن شركة نايت فرانك.