طيران الإمارات تضيف 17 رحلة في المنطقة لتلبية الطلب خلال عطلة عيد الفطر

أعلنت طيران الإمارات زيادة عدد رحلاتها إلى وجهات في المنطقة بتسيير 17 رحلة إضافية خلال عطلة عيد الفطر، وذلك خلال الفترة من 26 مارس (آذار) الجاري وحتى 6 أبريل (نيسان) المقبل. ومن المتوقع أن يسافر هذا العام أكثر من 355 ألف مسافر على متن طيران الإمارات في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى جدة والكويت والدمام وعمان.

وسوف تشغّل طيران الإمارات 6 رحلات إضافية إلى عمّان، و5 رحلات أخرى إلى الدمام، كما ستُضيف 4 رحلات إلى جدة، وستُوسّع جدول رحلاتها إلى الكويت ليشمل رحلتين إضافيتين. وتُتيح هذه الرحلات الإضافية مرونة أكبر للسفر إلى دبي لقضاء عطلة عيد الفطر، ومنها إلى وجهات سياحية شهيرة في تايلاند مثل بانكوك وبوكيت، والمملكة المتحدة، ووجهات سياحية في الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مومباي وكراتشي والقاهرة، وغيرها من المدن.

كما ستوفر طيران الإمارات قائمة طعام خاصة بالعيد على جميع درجات السفر على رحلات مختارة من وإلى دبي، وستحتوي القائمة على أطباق شهية، مثل الدجاج المظبي، والروبيان المطفي، ومقلوبة الدجاج، والمشاوي المشكّلة مثل شيش طاووق الدجاج وكفتة لحم الضأن، إلى جانب حلوى البراوني، وكعكة الفستق، والعديد من الأطباق اللذيذة والحلوى الأخرى.

وسيستمتع المسافرون خلال عيد الفطر بمجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز، والذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب وأكثر من 2000 فيلم من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 80 فيلماً عربياً.

وتعرض طيران الإمارات حالياً أحدث الأفلام مثل"حسن المصري" "عالزيرو" و"العيد عيدين" و"الدعوة عامة"، بالإضافة إلى 24مسلسلاً عربياً، تتضمن "موضوع عائلي الجزء الثالث" و"صدف" عبر باقة شاهد، إلى جانب مجموعة من المسلسلات العربية الأخرى مثل "دواعي السفر" والمسلسل التركي المدبلج "التوت الأسود" و"حدث بالفعل"، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من 11 فيلماً وثائقياً مثل "أصوات النيل" و"درب زبيدة" وغيرها.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات أيضاً الاستمتاع بـ 15 قناة للبودكاست والكتب الصوتية العربية، والقرآن الكريم، وأكثر من 500 قناة للموسيقى العربية بما فيها البوب والكلاسيكية والخليجية والمغربية والعربية.

تتوفر حجوزات التذاكر عبر الموقع emirates.com أو من خلال تطبيق طيران الإمارات أو متاجر طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.