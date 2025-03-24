شراكة بين «موانئ دبي» و«ريلاينس إندستريز» للنقل عبر سكك الحديد

أعلنت موانئ دبي العالمية عن شراكة جديدة مع شركة «ريلاينس إندستريز» لإطلاق حل لوجستي مبتكر لصناعة البتروكيماويات، يتمثل في تحويل عمليات نقل المنتجات من الطرق إلى السكك الحديدية، ما يسهم بشكل كبير في تقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضحت موانئ دبي العالمية، في بيان، أن الحل الجديد يربط مصنع «ريلاينس إندستريز» في جمناجار بولاية غوجارات الهندية بميناء الحاويات الداخلي التابع لموانئ دبي العالمية في أحمد آباد، ومن ثم إلى ميناء موندرا. وأشار البيان إلى أن رحلة الذهاب والعودة بين جمناجار وموندرا كانت تتطلب في السابق نقل كل حاوية لمسافة 700 كيلومتر عبر الطرق.

أما الآن، فقد تم تحويل المسار بالكامل إلى السكك الحديدية عبر خط أحمد آباد - جمناجار - موندرا، والذي يمتد على نفس المسافة تقريباً، ما يساهم في إلغاء التحديات البيئية والتشغيلية المرتبطة بالنقل البري لمسافات طويلة، مع الحفاظ على نفس نطاق التغطية اللوجستية.

ووفقاً للبيان، فإن الخدمة المتكاملة للنقل عبر السكك الحديدية تتيح شحن ما يصل إلى 1260 طناً من البضائع، كما تسمح بدمج ما يصل إلى 45 حاوية في حركة نقل واحدة، ما يعزز كفاءة الخدمات اللوجستية ويقلل من الحاجة إلى عدة شاحنات وسائقين.

ومن خلال تقليل أكثر من 700 كيلومتر من النقل البري لكل حاوية، يساهم هذا الحل في خفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لـ «ريلاينس إندستريز».