395 مليون درهم وفورات إينوك بكفاءة الطاقة في 10 سنوات

حققت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، نجاحاً ملحوظاً في ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تطبيق إجراءات شاملة لإدارة الطاقة والموارد عبر جميع عملياتها. وعززت المجموعة مرونة أعمالها من خلال النمو الاقتصادي المستدام، حيث وفّرت 395 مليون درهم من إجمالي الطاقة بين عامي 2014 و2024، ما منع انبعاث 703,840 طناً مترياً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وفي إطار التزامها طويل الأمد بالمسؤولية البيئية، انضمت إينوك إلى ملايين الأشخاص حول العالم في الاحتفال بساعة الأرض 2025، من خلال إطفاء الأضواء غير الضرورية في مقرها الرئيس ومرافقها التشغيلية ومحطات الخدمة في 22 مارس من الساعة 8:30 مساءً إلى 9:30 مساءً.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «تُعد ساعة الأرض تذكيراً قوياً بأهمية العمل الجماعي ودوره في الحفاظ على بيئتنا. وتؤكد مجموعة إينوك التزامها الراسخ بتعزيز مبادرات التنمية المستدامة ورفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها».

في عام 2024، حققت وحدات أعمال إينوك وفورات كبيرة من خلال مبادرات مُستهدفة لكفاءة الطاقة. وقد قادت «إينوك للتصنيع» هذه الجهود، حيث وفرت 2,314,669 درهماً من خلال عدد من مبادرات إدارة الطاقة والموارد. كما ساهمت وحدة البيع بالتجزئة بشكل كبير في تطبيق مشاريع رئيسة، حيث نُفّذت مشاريع مثل مشروع مصابيح LED الشمسية الكهروضوئية في إدارة عمليات التجزئة و«أوتوبرو»، ما أدى إلى توفير إجمالي قدره 3,115,294 درهماً. كما ساهمت وحدة إدارة المرافق المؤسسية وغاز الإمارات في نجاح المجموعة، حيث حققتا وفورات قدرها 539,448 درهماً و139,409 دراهم.

ويتجلى التزام إينوك بالاستدامة من خلال محفظتها من المبادرات الناجحة في مجالات ترشيد استهلاك المياه، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة. وتشمل هذه المبادرات تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع مرافقها، وتركيب أنظمة إضاءة LED في جميع عملياتها، وحلول متطورة لإدارة المياه. كما تولي مجموعة إينوك أولويةً قصوى لمعايير المشتريات الخضراء عالية الجودة التي تساعد على تقليل الطلب على الطاقة بشكل كبير وتقليل الانبعاثات عبر كامل سلسلة التوريد.

تتماشى هذه الإنجازات مع استراتيجية إينوك الشاملة للاستدامة، وتعكس نهج المجموعة الاستباقي في إدارة الموارد وحماية البيئة. وتستمرإينوك في جهودها للاستدامة، لترسي معايير جديدة لقطاع الطاقة في المنطقة.