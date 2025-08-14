غرفة تجارة دبي تدعم توسّع «الشرقي للملاحة» في كينيا وأوغندا

دعمت غرفة تجارة دبي ، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «الشرقي للملاحة»، المتخصصة بقطاع الخدمات اللوجستية ومقرها دبي، إلى كل من كينيا وأوغندا، وذلك في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الشركات العاملة في دبي بالأسواق العالمية.

ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في كينيا دوراً محورياً في تمكين شركة «الشرقي للملاحة» من تأسيس مكاتب لها في كلا البلدين، وذلك من خلال تزويد الشركة برؤى قيمة عن السوق، وتسهيل الشراكات المحلية، وتقديم المشورة الاستراتيجية حول التعامل مع البيئات التنظيمية وتلبية المتطلبات القانونية والإدارية.

وقال سالم الشامسي ، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بتمكين الشركات المحلية من التوسع عالمياً عبر تعزيز روابطها بالأسواق الخارجية الواعدة والشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام للأعمال، ويأتي ذلك في إطار حرصنا على دعم تنافسية القطاع الخاص في دبي وتعزيز قدرته على الاستفادة من الفرص الواعدة محلياً ودولياً».

من جانبه قال كاشف رفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقي للملاحة وعضو مجلس إدارة الشرقي القابضة: «تعمل شركة الشرقي للملاحة منذ عام 1989 على ربط الشركات بخطوط التجارة من خلال حلول الشحن والخدمات اللوجستية.

وفي ظل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكينيا، وجهود غرفة تجارة دبي لدعم توسع الأعمال دولياً، نعمل على تعزيز وجودنا في شرق أفريقيا لتوثيق الروابط الإقليمية والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً تجارياً رائداً عالمياً».

وتوفر «الشرقي للملاحة» خدمات إدارة سلسلة التوريد، وخدمات الشحن، وتجميع البضائع. وتهدف من خلال تأسيس مكاتب لها في كل من كينيا وأوغندا لتوسيع نطاق منتجاتها وحلولها في الأسواق الأفريقية، بدءاً من التخليص الجمركي وصولاً إلى الاستثمار في البنية التحتية المحلية للنقل بالشاحنات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعيها لتنويع وتوسيع حضورها في أسواق النمو الرئيسية.