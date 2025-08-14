209.7 ملايين درهم أرباح «بريسايت» للنصف الأول بنمو 18.8 %



أعلنت شركة بريسايت القابضة نتائجها المالية والتشغيلية للنصف الأول من عام 2025، والتي أظهرت أداءً قوياً مدعوماً باستمرار النموّ المحلي والتوسعات الدولية المتسارعة.

وخلال النصف الأول من عام 2025، سجلت «بريسايت» إيرادات بلغت 1.09 مليار درهم، بزيادة قدرها 80.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ معدل النمو الداخلي للشركة نسبة 33.5%، دون احتساب مساهمة شركة «إي آي كيو».

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 59.6% لتصل إلى 245.5 مليون درهم، بينما ارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 18.8% لتصل إلى 209.7 ملايين درهم. وبلغت الإيرادات في الربع الثاني وحده 523.9 مليون درهم، بزيادة قدرها 53.5% مقارنةً بالربع الثاني 2024، مع مساهمة النمو الداخلي بنسبة 19.7%.

وارتفعت الأرباح الفصلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 45.5% على أساس سنوي إلى 104.5 ملايين درهم، بينما نمت الأرباح الصافية 11.5% لتبلغ 89.7 مليون درهم، ما يعكس تأثير تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15%.

ودوليا، يعود نموّ «بريسايت» إلى التوسع المستمر بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، حيث أسهمت هذه الأسواق بنسبة 26.8% من إيرادات الربع الثاني، مقارنةً بـ4.9% بالفترة نفسها من العام الماضي.