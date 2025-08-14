«الإمارات الإسلامي» شريك مصرفي لـ«كيميرا»



أكد «الإمارات الإسلامي»، توسيع دوره من مزود رئيس لخدمات إدارة النقد للعمليات المالية إلى شريك مصرفي استراتيجي لمجموعة «كيميرا» في دولة الإمارات.

وفي إطار هذا التعاون، سيقدم «الإمارات الإسلامي» لمجموعة «كيميرا»، مجموعة من الحلول الرقمية والتشغيلية، بما في ذلك الوصول إلى منصتي الخدمات المصرفية الرقمية «بيزنس أونلاين» و«سمارت تريد»، وأجهزة الإيداع النقدي الذكية، ومسح الشيكات، وطباعة الشيكات عن بُعد، ما يوفر حلولاً ذكية مصممة لتلبية احتياجات المجموعة.

كما سيقوم «الإمارات الإسلامي» بتسهيل خدمات الرواتب (غير الخاضعة لنظام حماية الأجور)، وإصدار بطاقات ائتمان الشركات للمجموعة.