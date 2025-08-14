22.75 مليون درهم أرباح «الاتحاد للتأمين» النصفية بنمو 76 %

كشفت شركة الاتحاد للتأمين عن تحقيق زيادة غير مسبوقة للنصف الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح شركة الاتحاد للتأمين في النصف الأول من العام الجاري 22.75 مليون درهم، مقارنة بـ12.92 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 76%، فيما استقرت الإيرادات خلال فترة المقارنة عند 299.8 مليون درهم، أي بارتفاع طفيف لم يتجاوز 0.7%، مقارنة بالنصف الأول 2024.

ويعود هذا الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، والذي بلغ 22.7 مليون درهم بعد الضريبة، إلى النتائج الممتازة للاكتتاب، بالإضافة إلى خفض التكاليف وزيادة إيرادات الاستثمار.

وقال رامز أبوزيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «إننا فخورون بنتائجنا المالية القوية، التي تعكس فعالية وكفاءة ضوابطنا الداخلية القوية وإجراءاتنا المتقدمة في إدارة المخاطر».