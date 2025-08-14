111.9 مليون درهم أرباح «سيراميك رأس الخيمة» بنهاية النصف الأول

أعلنت شركة سيراميك رأس الخيمة، أمس، نتائجها المالية؛ حيث زادت الأرباح بنسبة 4% لتصل إلى 111.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول 2025. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني 65.6 مليون درهم بنمو 30%.

وبالنسبة للربح قبل الضريبة فقد ارتفع بنسبة 45.0% على أساس سنوي ليبلغ 86.7 مليون درهم، مقارنة بـ59.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.

واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 10 فلوس للسهم (99.4 مليون درهم) للنصف الأول من عام 2025.

وبالنسبة لسوق الإمارات، فقد واصلت تحقيق نمو قوي في الإيرادات، بزيادة قدرها 26.4% على أساس سنوي لتصل إلى 242.9 مليون درهم في الربع الثاني 2025 مقارنة بـ192.2 مليون درهم.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «حقق الربع الثاني نمواً قوياً في الإيرادات إلى جانب أداء تشغيلي متميز، ما يعكس قوة ومرونة شركة سيراميك رأس الخيمة على مستوى العالم.

إن قدرتنا على تحقيق نمو في كل من الكميات والقيمة في الأسواق الرئيسية، مع النجاح في التعامل مع التحديات الإقليمية، يؤكد مجدداً فاعلية استراتيجيتنا المتنوعة.

ونحن نتطلع إلى مواصلة الابتكار في عملياتنا وتسريع المبادرات التي من شأنها تعزيز موقعنا في السوق».