770 مليون درهم صافي أرباح «العربية للطيران» في النصف الأول بنمو 11%

أعلنت «العربية للطيران» أمس تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال الربع الثاني والنصف الأول 2025، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 770 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11%، مقارنة مع 693 مليون درهم، تم تسجيلها خلال النصف الأول 2024.

وبلغت إيرادات الشركة خلال النصف الأول 3.44 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 8%، مقارنة بـ3.19 مليارات درهم تم تسجيلها في النصف الأول من العام السابق.

وقدمت الشركة خدماتها لأكثر من 10.1 ملايين مسافر، في الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2025، انطلاقاً من جميع مراكز عملياتها التشغيلية، بارتفاع نسبته 13%.

وارتفع معدل إشغال المقاعد خلال النصف الأول 2025 بنسبة 84%.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 415 مليون درهم خلال الربع الثاني، بانخفاض نسبته 3%، مقارنة بـ427 مليون درهم، سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني 1.69 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2%، مقارنة بإيرادات الربع الثاني من العام الماضي.

ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 5.1 ملايين مسافر خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2025، عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 15%، مقارنةً بـ 4.5 ملايين مسافر تم نقلهم خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما ارتفع معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة)، خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 6% إلى 85%.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «يعكس الأداء القوي الذي سجلته الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فعالية نموذج الأعمال الذي نتبعه، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو.

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، والصراع الإقليمي الذي شهدته المنطقة خلال هذه الفترة، وما نتج عنه من اضطرابات في حركة السفر الجوي، وإلغاء عدد من الرحلات، وما لذلك من أثر مباشر في الأداء التشغيلي، فقد تعاملنا مع هذه الظروف الاستثنائية بمرونة وكفاءة، وواصلنا الاستثمار في زيادة السعة التشغيلية عبر جميع مراكز عملياتنا، لنحقق معدلاً قياسياً في نسبة إشغال المقاعد، مدفوعاً بالطلب القوي والمستمر على السفر الجوي».