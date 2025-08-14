غرفة الشارقة تجدد التزامها بتطوير العلاقات مع مجتمع الأعمال في باكستان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عمق العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وباكستان، والتي تستند إلى روابط تاريخية متينة وأواصر صداقة راسخة تجمع بين الإمارات وباكستان، وجددت الغرفة التزامها بالعمل على تطوير هذه العلاقات والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية المتنامية، بفضل حكمة قيادتي البلدين، ونجاح مجتمعي الأعمال في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تعود بالمنفعة على البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته غرفة الشارقة في متحف الشارقة البحري، مع مجلس العمل الباكستاني، احتفالاً بيوم استقلال باكستان، بحضور عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحسين محمد القنصل العام لباكستان في دبي والمناطق الشمالية، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، والدكتور سيد طاهر رئيس مجلس العمل الباكستاني.