45.3 ملياراً حجم سوق إدارة المرافق بالدولة بحلول 2033

يشهد سوق إدارة المرافق في الإمارات نمواً قوياً، وتحولاً كبيراً، مدفوعاً بالتوسع العمراني السريع، والتطور الكبير في البنية التحتية، والاهتمام المتزايد بالاستدامة والتكامل التكنولوجي.

ووفقاً لأحدث دراسة أجرتها شركة «Astute Analytica»، بلغت قيمة سوق إدارة المرافق في الإمارات 6.83 مليارات دولار (25 مليار درهم) في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 12.33 مليار دولار (45.3 مليار درهم) بحلول 2033، بنمو سنوي مركب 6.90 %.

وأشار التقرير إلى أن سوق المرافق في الإمارات يتميز بتحول ملحوظ نحو الإدارة المتكاملة للمرافق، التي توفر حلولاً شاملة من خلال عقود موحدة، ما يعزز الكفاءة، ويقلل التكاليف التشغيلية.

وكشف أن السوق يشهد تسارعاً في تبنّي تقنيات متقدمة؛ مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، ما يُحدث ثورة في إدارة المرافق عبر تحسين المراقبة الفورية، والصيانة التنبؤية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.

وأوضح أن التوجه نحو الاستدامة يلعب دوراً رئيساً في إعادة تشكيل سوق إدارة المرافق بالإمارات، خاصة مع المبادرات الطموحة؛ مثل استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تركز على تبنّي حلول المباني الخضراء وكفاءة الطاقة، ما يفتح آفاقاً جديدة لمزودي الخدمات، لكنه يفرض في الوقت ذاته تحديات تتعلق بتطوير المهارات والامتثال للمعايير التنظيمية المتغيرة.

وكشف أن أبرز العوامل المحفزة للنمو تشمل التوسع العمراني، وزيادة مشاريع التنمية الحضرية، ما يعزز الطلب على خدمات إدارة المرافق، بالإضافة إلى تزايد الاعتماد على مبادرات الاستدامة، الذي يرفع الطلب على الحلول البيئية لإدارة المرافق، ونمو البنية التحتية لقطاعي الضيافة والسياحة، ما يتطلب خدمات إدارة مرافق عالية الجودة.

كما كشف عن التحديات التي تواجه القطاع، والتي يأتي في مقدمتها تعقيد إدارة أنواع المرافق المختلفة والمتخصصة، ما يؤثر على الكفاءة التشغيلية، وصعوبة دمج التقنيات المتطورة بسلاسة في الأنظمة التقليدية لإدارة المرافق، والتكيف المستمر مع توقعات العملاء المتغيرة، ما يتطلب تحديثاً دائماً للخدمات.

وأوضح التقرير أن السوق يشهد صفقات اندماج واستحواذ جنباً إلى جنب مع الشراكات الاستراتيجية، حيث تسعى الشركات العالمية لدخول السوق الإماراتي عبر التحالف مع الشركات المحلية، للاستفادة من خبراتها وشبكاتها القائمة.