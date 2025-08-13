770.9 مليون درهم صافي أرباح سالك النصفية بنمو 41.4%





أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025 («الربع الثاني 2025» و«النصف الأول 2025»)، حيث سجلت ارتفاعاً في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 39.5% على أساس سنوي ليصل إلى 1.53مليار درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6% على أساس سنوي في الربع الثاني لعام 2025.

و ارتفعت الأرباح قبل احتساب التكاليف والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.2% في النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 1.06 مليار درهم، بهامش ربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغ 69.7%. وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول، بزيادة قدرها 41.5% على أساس سنوي.

وبلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 400.2 مليون درهم في الربع الثاني، بزيادة قدرها 49.6% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح بعد الضرائب بنسبة 8.0% مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما ارتفع هامش صافي الربح بمقدار 70 نقطة أساس ليصل إلى 50.5% في النصف الأول من عام 2025، مع ارتفاع الهامش بمقدار 140 نقطة أساس ليصل إلى 51.6% في الربع الثاني 2025 مقارنة بالربع الثاني 2024.

وعزت الشركة هذا الأداء إلى تشغيل البوابتين الجديدتين للتعرفة المرورية في نوفمبر 2024، إلى جانب استمرار البيئة الاقتصادية المواتية، فضلاً عن تطبيق نظام التعرفة المرورية المرنة في نهاية يناير 2025. وفيما يخص نشاط «سالك» الأساسي في تحصيل التعرفة المرورية، بلغ إجمالي عدد الرحلات الخاضعة لرسوم التعرفة 318.4 مليون رحلة في النصف الأول من عام 2025، و160.4 مليون رحلة في الربع الثاني من العام، بزيادة قدرها 1.6%، مقارنة بـ158.0 مليون رحلة في الربع الأول من عام 2025، علي الرغم من أن الربع الأول من العام أكثر نشاطاً بالنسبة لـ«سالك» من الربع الثاني، فضلاً عن إعادة توزيع حركة المرور خلال شهر رمضان المبارك الذي صادف الربع الأول.

وفي ضوء النتائج القوية للنصف الأول من العام اعتمد مجلس إدارة شركة سالك توزيعات أرباح بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 10.27 فلوس للسهم، وهو ما يمثل 100% من أرباح النصف الأول من عام 2025 لتلك الفترة.

متانة المركز المالي

وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «يعكس الأداء المالي الاستثنائي للشركة في النصف الأول من عام 2025، قوة نموذج أعمال الشركة، وكفاءتها التشغيلية العالية، حيث سجلت نمواً في إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول بنسبة 39.5%، على أساس سنوي، الأمر الذي يعزز متانة المركز المالي للشركة، مؤكداً استمرار (سالك) في تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين، إلى جانب حرصها على دعم رؤية دبي في أن تكون رائدة عالمياً في توفير حلول التنقل الذكية والمستدامة، وكذلك الاستفادة من الزخم الاقتصادي للإمارة، الذي تعززه معدلات النمو المستدامة في قطاعات السياحة والعقارات والإنفاق على البنية التحتية».

وأضاف: «بناءً على النتائج المحققة، والتزامنا الراسخ تجاه المساهمين، اعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 770.9 مليون درهم، أي ما يعادل 100% من أرباح النصف الأول من عام 2025»، وأوضح أن تسجيل الشركة أداء استثنائياً في الإيرادات والأرباح لكل من أعمال تحصيل التعرفة المرورية ونمو مصادر الإيرادات الإضافية، يعزز التوقعات لعام 2025 في نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 34 إلى 36% مقارنة بعام 2024، لتزيد عن التقديرات السابقة التي تتراوح بين 28 و29%، مع زيادة التوقعات بشأن هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى نسبة تتراوح بين 68.5 و69.5%، مشيراً إلى أن التوقعات الجديدة تعكس الثقة في آفاق (سالك)، ومجالات نموها المستقبلية، لا سيما في ضوء الالتزام بتعزيز الخدمات غير الأساسية واستكشاف فرص جديدة في مجالات الإيرادات الإضافية.

من جانبه، قال إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «حققنا نتائج قوية لربع آخر مع تسجيل نمو بنسبة 40% تقريباً على أساس سنوي عبر جميع المقاييس المالية الرئيسة، بما في ذلك الإيرادات والأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء ونمو صافي الربح. وتعكس هذه النتائج القوة المستمرة لأعمالنا في مجال تحصيل التعرفة المرورية، إلى جانب النمو المتزايد في مصادر الإيرادات الإضافية، بما في ذلك شراكاتنا في توفير حلول الدفع عبر الهاتف المحمول، والتي تواصل جذب اهتمام متزايد من المستخدمين».

وأضاف: «حافظ حجم إجمالي الرحلات على مرونته خلال هذه الفترة، حيث ارتفع بنسبة 39.6%، مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مدعوماً بإطلاق بوابتين جديدتين، وبالنمو السكاني المستمر وتسجيل أرقام قياسية في أعداد السياح الوافدين، التي زادت بنسبة 7% في الفترة بين يناير ومايو، مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع معدل إشغال الفنادق إلى 83%، مقابل 81% في العام السابق. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، والرؤية الواضحة التي نمتلكها الآن للنصف الثاني من العام، نعرب عن ثقتنا الكبيرة في نمو «سالك» المستقبلي، كما يتضح من التحديث الأخير لتوقعات الأداء المالي لعام 2025. ونؤكد على جاهزيتنا لتحقيق قيمة مستدامة، بينما نواصل التوسع والتنويع والابتكار ضمن منظومة التنقل الشاملة».