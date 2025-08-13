مطار دبي يستعد لاستقبال 3.6 ملايين مسافر مع قرب انتهاء عطلة الصيف

يستعد مطار دبي الدولي لاستقبال فترة ذروة استثنائية، مع قرب انتهاء عطلة الصيف، وعودة العائلات والطلبة إلى دبي، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد. ومن المتوقع استقبال مطار دبي الدولي أكثر من 3.6 ملايين مسافر، بمعدل يومي يصل إلى 280 ألف مسافر، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 25 أغسطس، فيما يتوقع أن يكون يوم الجمعة الموافق 15 أغسطس، الأكثر ازدحاماً، مع تجاوز حركة المسافرين خلاله 290 ألف ضيف.

وشهد مطار دبي الدولي في النصف الأول من هذا العام، أعلى معدل حركة مسافرين في تاريخه، فيما استقبلت دبي 9.88 ملايين زائر دولي، قضوا ليلة واحدة على الأقل، محققين نمواً بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما سجّل المطار أكثر من 46 مليون مسافر، ليعزز مكانته أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين.

ولضمان تجربة سفر مريحة وسلسة، تواصل مطارات دبي تنسيق جهودها مع جميع الشركاء، ضمن مجتمع oneDXB، بمن فيهم شركات الطيران، والهيئات المختصة، والشركاء التجاريين والخدميين، لتسهيل حركة الضيوف المسافرين. كما أصدرت دليلاً إرشادياً متكاملاً، يضم أهم النصائح لتيسير الرحلة خلال فترة الذروة، حيث يمكن للمسافرين بصحبة عائلاتهم، استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة الجوازات، وذلك للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً.

ومن الضروري الاحتفاظ بجوازات السفر وبطاقات الصعود إلى الطائرة، وأي تأشيرات أو مستندات ضرورية في متناول اليد، لتسريع عملية الدخول. ويمكن للضيوف استخدام مترو دبي عند المبنيين 1 و3، أو الاختيار من بين مجموعة واسعة من وسائل النقل الأخرى، بما في ذلك أوبر، وكريم، وسيارات تاكسي دبي، أو خدمات تأجير السيارات. ويحصل أصحاب الهمم على دعم إضافي، يشمل مسارات مخصصة، ومساعدة خاصة غير لافتة للضيوف الذين يرتدون شرائط دوار الشمس التعريفية، بالإضافة إلى صالة مخصصة لهم في المبنى 2.