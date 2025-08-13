70 % من المستهلكين في الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي في التسوق

كشفت شركة أدين، المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، عن عن نتائج تقريرها السنوي للتجزئة 2025 والذي أظهر تحولاً ملحوظاً في سلوك المستهلكين في الإمارات. وأشار التقرير إلى أن 70% من المستهلكين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات التسوق، ما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنة بعام 2024.

ويستند التقرير إلى استطلاع شمل أكثر من 41,000 مستهلك في 28 دولة، حيث أظهر أن الكثير من المتسوقين يعتبرون الذكاء الاصطناعي إضافة جديدة إلى عادات التسوق لديهم. وقال 21% من المشاركين في دولة الإمارات إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما أبدى 62% استعدادهم لاستخدامه في المستقبل لإجراء عمليات الشراء.

وحظيت التجربة بتقييم إيجابي من المستهلكين، إذ قال 65% من المستخدمين في الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يقدم لهم اقتراحات جيدة عند اختيار الملابس والوجبات وغيرها من المنتجات. كما أشار 14% إلى أن أفضل أفكار الشراء لديهم جاءت أثناء استخدامهم لهذه التقنية. وأبدى 66% من المشاركين رغبتهم في اكتشاف علامات تجارية فريدة ومتخصصة من خلال الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقاً جديدة لشركات التجزئة لبناء شراكات استراتيجية وابتكار عروض بيع مشتركة لتعزيز الإيرادات.

الجيل إكس في المقدمة

يشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق انتشاراً متزايداً بين جميع الفئات العمرية في الإمارات، حيث قال 74% من أفراد جيل زد (من 16 إلى 27 عاماً) و75% من جيل الألفية (من 28 إلى 43 عاماً) إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي عند التسوق، ما يعكس زيادات سنوية بنسبة 45% و41% على التوالي. أما بين أفراد جيل إكس (من 44 إلى 59 عاماً)، فقد ارتفعت نسبة الاستخدام إلى 59%، بزيادة قدرها 49% على أساس سنوي. كما بدأت وتيرة التبني تتسارع بين المستهلكين الأكبر سناً، حيث يستخدم 34% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر هذه التقنية حالياً. كذلك، ترتفع نسبة الوعي بين المستهلكين، حيث قال 66% من المشاركين إنهم يدركون أن متاجر وشركات التجزئة قد تستعين بالذكاء الاصطناعي لاقتراح المنتجات.

وقال رويلانت برينس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في أدين: "يتجه المستهلكون نحو تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة ويدركون الإمكانات التي يقدمها لتعزيز تجربة التسوق، ونحن نقترب من مرحلة تصبح فيها هذه التقنية بمثابة منسق أعمال يقدم اقتراحات مخصصة بحسب الذوق والأسلوب الشخصي. كما أن التوزيع العمري في نتائجنا أظهر مؤشرات لافتة، لا سيما من حيث اعتماد الفئات العمرية الأكبر سناً على الذكاء الاصطناعي في عاداتهم الشرائية".

تخطيط للاستثمار

وعند طرح السؤال على شركات التجزئة في دولة الإمارات فيما يتعلق بخططها لزيادة الإيرادات خلال عام 2025، أشارت إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث أجابت 41% من الشركات أنها تعتزم توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم جهود المبيعات والتسويق، بينما تخطط 37% من الشركات لاستخدام هذه التقنية في تطوير المنتجات.

وقالت هولي وورست، نائبة الرئيس لقسم التجزئة في أدين: "لم يعد الذكاء الاصطناعي تقنية مستقبلية، بل أصبح ضرورة لشركات التجزئة والمستهلكين على حد سواء. وقد أطلقنا في وقت سابق من العام الحالي تقنية Adyen Uplift، التي توفر مجموعة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الدفع، ومساعدة الشركات في رفع معدلات إتمام المعاملات، وإدارة الاحتيال، وخفض تكاليف الدفع. ومن خلال تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، نساعد شركات التجزئة على تقديم تجربة مميزة للعملاء، إذ يستطيع المتسوقون إتمام عملية الدفع بشكل أسرع، مع القدرة على ضبط عمليات الاحتيال، ما يجعل الذكاء الاصطناعي واحداً من أهم عوامل النمو التي تمت الإشارة إليها في عام 2025".

تجربة تسوق موحدة

في ظل ارتفاع الاستثمارات في التقنيات الجديدة، تواصل شركات التجزئة التركيز على توفير تجربة تسوق موحدة. وقال 59% من الشركات في دولة الإمارات إنهم يوفرون للعملاء إمكانية التسوق السهل عبر القنوات الرقمية والتقليدية، فيما يخطط 16% من قادة الأعمال لإطلاق هذا النموذج خلال الاثني عشر شهراً القادمة. وتسعى 17% من الشركات إلى تطوير تجربة التسوق في المتاجر من خلال تقديم عروض وتجارب حصرية داخل المتجر.

يشير التقرير أيضاً إلى أن التقنيات الحديثة والتجارب الرقمية تسهم في فتح آفاق جديدة أمام العلامات التجارية للتواصل مع العملاء. وأظهر الاستطلاع أن 63% من المشاركين يتوقعون إمكانية التسوق عبر قنوات متعددة، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو المواقع الإلكترونية. كما أكد 56% من المستهلكين في الدولة أنهم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتسوق.

التسوق الداخل مفضل

لا تزال المتاجر بمفهومها التقليدي تحتفظ بمكانة مهمة في دولة الإمارات، رغم انتشار المنصات الرقمية. وعند سؤال المشاركين عن أسلوب التسوق المفضل لديهم، اختار 34% منهم المتاجر على أرض الواقع مقارنة بـ27% يفضلون التسوق عبر الإنترنت. وأوضح 39% من المشاركين أنهم يفضلون رؤية المنتج ولمسه قبل الشراء، فيما قال 36% إنهم يفضلون تجربة المنتجات، وقال 26% إنهم يفضلون استلام المشتريات من المتجر مباشرة.