مفاجآت صيف دبي تمكن شركات المأكولات المحلية الصغيرة من النجاح والنمو

تعد دبي واحدة من أكثر وجهات الطعام تميزاً على مستوى العالم، حيث تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات العالمية التي تعكس هويتها الغنية والتعددية الثقافية التي تنسجها أكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها. في عام 2024، أصدرت دبي 1200 ترخيص جديد لمطاعم اتخذتها مقراً لعلاماتها التجارية المميزة في مجال المأكولات والمشروبات. وتسهم المبادرات التي تقام على مستوى المدينة، مثل مفاجآت صيف دبي، في دعم الكفاءات المحلية في قطاع المأكولات والمشروبات، ما يتيح للشركات المستقلة إمكانية التوسع في بيئة تنافسية، مع المساهمة في النمو الاقتصادي لهذا القطاع المميز في المدينة.

وتدعم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمفاجآت صيف دبي، العلامات التجارية المحلية للمأكولات والمشروبات هذا الصيف من خلال مجموعة من العروض الترويجية القيمة، والحملات الحصرية، والتجارب المجتمعية في مختلف أنحاء المدينة، بما في ذلك أسبوع الصيف للمطاعم الذي اختتم فعالياته أخيراً، والدورة الأولى من فعالية «قهوة بيتس»، والدورة الأولى من مبادرة «طبق بـ10 دراهم»، والتي تقام جميعها في إطار مفاجآت صيف دبي بهدف تلبية مختلف الأذواق والتفضيلات والأسعار.

وقالت سهيلة غباش، نائبة رئيس إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تتمحور رؤيتنا لمفاجآت صيف دبي حول الالتزام بعرض جميع الركائز الأساسية لمنظومة السياحة في دبي، بما في ذلك العلامات التجارية المحلية التي جاءت نتيجة الشغف، والابتكار، والفخر بثقافتنا العريقة. ومع استمرارنا في تقديم برنامج مكافآت صيف دبي الأكثر تنوعاً وقيمة حتى الآن، نركز بشكل استراتيجي على دعم مشاريع المأكولات والمشروبات المحلية والترويج لها بشكل فعال، ونواصل التزامنا بمساعدة هذه الشركات على تحقيق النجاح والنمو والتميز خلال واحد من أكثر مواسم التجزئة نشاطاً على مستوى المدينة، ما يعزز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تشكيل مستقبل الاقتصاد المحلي».

أسبوع الصيف للمطاعم

اختتم أسبوع الصيف للمطاعم في مفاجآت صيف دبي، والذي حظي بشعبية واسعة، موسمه لعام 2025، حيث وفر لسكان دبي وزوارها فرصة اكتشاف مطاعم جديدة وقوائم طعام مبتكرة بأفضل الأسعار. وانضمت المطاعم المحلية إلى وجهات تناول الطعام العالمية المرموقة لتسليط الضوء على تنوع قطاع المأكولات والمشروبات في دبي.

وساهم تركيز الحملة على العلامات التجارية المحلية مثل مطعم آسيان 5 للمأكولات الشعبية، في توفير فرص كبيرة للنمو والظهور وتوسيع نطاق الوصول إلى جماهير جديدة. وقال أخيليش باهل، مدير في مطعم آسيان 5: «تعد مفاجآت صيف دبي حدثاً بالغ الأهمية ضمن جدول الفعاليات في الإمارة، إذ لا يقتصر دورها على دعم الكفاءات المحلية فحسب، بل يمتد إلى تمكين الأفكار الجديدة وريادة الأعمال، حيث تحظى كل شركة يتم اختيارها والترويج لها ضمن إطار مفاجآت صيف دبي، برؤية متميزة، وتفاعل كبير من العملاء، وسمعة طيبة». وأضافت شويتا ديف، مديرة في مطعم آسيان 5: «شهدنا ارتفاعاً في مؤشرات وعي المتعاملين وتفاعلهم، كما أدرك فريق العمل لدينا أهمية المشاركة في مثل هذه الحملات المتميزة. وفي الواقع، شهدنا زيادة في عدد الاستفسارات والإقبال من العائلات وسكان المناطق الجديدة الذين يزورون آسيان 5 للاستمتاع بمأكولاتنا الشهية وضيافتنا المميزة».

طبق بـ 10 دراهم

تقام الدورة الأولى من مبادرة «طبق بـ 10 دراهم» في إطار مفاجآت صيف دبي حتى 31 أغسطس، حيث تدعو عشاق الطعام للاستمتاع بأطباق مختارة بعناية فائقة مقابل 10 دراهم فقط للطبق في أكثر من 190 مطعماً مميزاً و700 منفذ مشارك. ويشمل هذا العدد أكثر من 100 علامة تجارية صغيرة وناشئة في قطاع المأكولات والمشروبات، ما يوفر لها فرصة قيمة لتعزيز حضورها والوصول إلى جمهور جديد. وتستفيد هاوس أوف بوبس وبرجر سوسايتي من هذه المبادرة لتعزيز حضور علامتها التجارية، والتواصل مع شرائح جديدة من العملاء، وتعزيز مكانتها في قطاع المطاعم سريع النمو في دبي.

وقالت مارسيلا سانشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في هاوس أوب بوبس: «تعد مفاجآت صيف دبي فرصة رائعة للعلامات التجارية المحلية، فهي تتيح لنا فرصة لقاء أشخاص جدد، وتعزيز الوعي بعلامتنا التجارية، كما أنها تساعدنا على نشر رسالتنا المتمثلة في تقديم مأكولات صحية تشعر الجميع بالسعادة، لشريحة أكبر من الجمهور».

من جهته، قال إيدن بينتو، مالك علامة برجر سوسايتي: «تلعب الفعاليات التي تقام على مستوى المدينة مثل مفاجآت صيف دبي، دوراً محورياً في منح العلامات التجارية المحلية، مثل برجر سوسايتي، فرصة للتواصل مع جمهور أوسع. لقد ساعدتنا مفاجآت صيف دبي على التميز في سوق تنافسية وبناء حضور قوي لعلامتنا التجارية، حيث تتميز المفاجآت بقدرتها على تحقيق زخم هائل بين سكان المدينة وزوارها، والاحتفاء بالابتكارات المحلية».

قهوة بيتس

تسلط الدورة الأولى من فعالية قهوة بيتس الضوء على ثقافة القهوة المزدهرة في المدينة من خلال منافذ بيع حصرية في وجهات فريدة على مستوى المدينة. وتقام هذه الفعالية يوم السبت من كل أسبوع طوال الشهر أيام 16 و23 أغسطس، وتجمع بين أنواع القهوة المختلفة، والموسيقى، والمفاجآت في جميع أنحاء دبي.

وتشغل العلامة التجارية الإماراتية المتخصصة في القهوة DRVN Coffee، منافذ البيع المؤقتة النابضة بالحياة، بصفتها مزود القهوة الرسمي للفعالية. وقال أحمد معروف، مدير العلاقات العامة في DRVN Coffee: «ساعدتنا مفاجآت صيف دبي في DRVN Coffee على استقطاب شرائح جديدة من الجمهور قاموا بتجربة مشروباتنا المميزة للمرة الأولى. وتعد قهوة بيتس أكثر من مجرد حملة، فهي فعالية مميزة تحتفي بالمجتمع، والثقافة، والعلامات التجارية المحلية، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً منها».

بناء قيمة للعلامة التجارية

تعزز مفاجآت صيف دبي التزام الإمارة بتعزيز اقتصاد مرن، ومتنوع، وقائم على الابتكار، من خلال توفير منصة مؤثرة للشركات الصغيرة والناشئة تساعدهم على النمو والتواصل والتنافس. وتواصل المفاجآت نموها وتعزيز دورها محركاً لنمو منظومة ريادة الأعمال في دبي.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.