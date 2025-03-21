«تكريم من القلب» تقدمه مؤسسات في دبي احتفاء بـ«يوم الأم»



تحتفي دولة الإمارات بـ«يوم الأم»، الذي يصادف 21 مارس من كل عام، ويعدّ هذا اليوم مناسبة لتسليط الضوء على دور الأمهات في تنشئة الأجيال وبناء الأسرة وتطور المجتمع، وفرصة للتعبير عن الامتنان والتقدير لجهودهن وعطائهن.

بدوره احتفل سنترو البرشاء دبي، بالتعاون مع رابطة فخر الوطن التطوعية بيوم الأم بتحيةٍ خاصة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ضمن مبادرة «شكراً الشيخة هند» عبر الحضور عن امتنانهم لدورها المُلهم في مجتمع الإمارات.

وصرح تيمور إلغاز، المدير العام لفندق سنترو البرشاء دبي، قائلاً: «نفخر بالاحتفاء بالأمهات ومساهماتهن القيّمة. شراكتنا مع فخر الوطن في هذه المبادرة تُعزز التزامنا بتكريم ركائز مجتمعنا وتقديرها». وأكد أن دولة الإمارات تحرص على دعم المرأة وتعزيز قدراتها ومهاراتها وتمكينها في مجال الأمومة والطفولة لإيمانها بأنها صاحبة رسالة سامية بصلاحها وإيجابيتها يصلح المجتمع ويصبح أكثر ازدهاراً واستدامة.

شارك الضيوف والزملاء وأفراد المجتمع بكتابة رسالة مؤثرة، مُشيدين بتفاني سمو الشيخة هند وتضحيات الأمهات في كل مكان. كما شارك فريق اشبال الهلال بمدرسة دبي الوطنية - البرشاء في رسومات طفولية للتعبير عن حبهم وتقديرهم لأمهاتهم، مما زاد من أهمية هذا الحدث.