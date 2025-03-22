تعاون «ميرال» و«صندوق خليفة»لدعم رواد الأعمال

تواصل «ميرال» تعاونها مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لدعم رواد الأعمال المحليين في النسخة الرابعة من «واترفرونت نايتس» في ياس باي واترفرونت. ويقام السوق 1 أبريل، حيث يتم عرض 26 علامة تجارية محلية، من بينها 22 علامة تجارية مدعومة من الصندوق.

وقام محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال، وموزة الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، بزيارة «واترفرونت نايتس» لدعم رواد الأعمال والتعرف على أعمالهم التجارية المحلية ومنتجاتهم.

وقال محمد عبدالله الزعابي: «فخورون بشراكتنا طويلة الأمد مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين من عرض منتجاتهم وخدماتهم الاستثنائية، حيث تهدف هذه الشراكة إلى توفير منصة للأعمال التجارية المحلية ورواد الأعمال الموهوبين الذين يساهمون في نمو مجتمعاتنا المحلية».

وأضاف: «ومع احتفالنا بعام المجتمع، تكتسب هذه المبادرة أهمية أكبر، حيث إنها لا تسهم فقط في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بل تعزز أيضاً النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا، مما يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً وترابطاً للجميع».

وقالت موزة الناصري: «يسعدنا التعاون مع ميرال للسنة الثالثة على التوالي في هذا الحدث المميز، والذي يعكس التزامنا بدعم وتمكين المشاريع الإماراتية من خلال المشاركة بمشاريعهم المبتكرة بمختلف نشاطاتها والتفاعل المباشر مع الجمهور.

ونتطلع إلى أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق تأثير اقتصادي إيجابي يعزز من تنافسية المشاريع الوطنية ويعكس الابتكار والإبداع الذي يتميز به رواد الأعمال الإماراتيون».

وتتيح النسخة الرابعة من «واترفرونت نايتس» الدخول لجميع الزائرين مجاناً، وتتميز بتجربة أكبر وأكثر حيوية. كما يقدم «واترفرونت نايتس» ورش عمل مجانية، وأنشطة ترفيهية عائلية، وعروضاً ترفيهية، بالإضافة إلى مجموعة من أكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية المفضلة.