الاقتصاد الرقمي: تمهيد مسارات جديدة لنجاح ريادة الأعمال

تطورت التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات بشكل سريع، مدفوعة بالتحوّل الرقمي المتزايد والدعم الحكومي لرواد الأعمال. في هذا السياق، أعلنت أمازون الإمارات عن التزامها باستضافة منتجات من 100,000 شركة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، على Amazon.ae بحلول عام 2026 . هذا الالتزام يعكس دعم أمازون للشركات الناشئة والمحلية، مما يعزز خيارات التسوق للمستهلكين، ويفتح آفاقًا جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين لتحقيق النجاح في سوق التجارة الإلكترونية.

إحدى الشركات التي استفادت من هذا الدعم هي شركة كرم للصناعات الغذائية، التي استطاعت من خلال التعاون مع أمازون الإمارات توسيع نطاق أعمالها، وتحقيق نجاحات كبيرة في سوق القهوة المتنامي في الإمارات وخارجها. في مقابلة خاصة لصحيفة البيان، يشارك محمد عيسى الغرير، المدير التنفيذي لشركة كرم للصناعات الغذائية، رحلته مع العلامة التجارية، وكيف ساعدتها أمازون في الوصول إلى جمهور أوسع.

1-حدثنا عن قهوة كرم، ما الذي ألهمك لإطلاق هذا المشروع، وأين وصلت اليوم؟

"قهوة كرم" علامة تجارية إماراتية، تقوم على فكرة بسيطة جداً وهي إنتاج قهوة عالمية المستوى. تأسست علامتنا التجارية في عام 2013، وهي تعكس قيمة متجذرة في ثقافتنا وجزءاً من تقاليد الضيافة في الإمارات؛ لأن أي لقاء يجمع الأهل والأصدقاء عادة ما يبدأ وينتهي بتقديم بفنجان قهوة. وتكتسب هذه التقاليد أهمية خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تلعب القهوة دوراً رئيسياً في جمع أفراد العائلة والأصدقاء معاً. اسم "كرم" يعكس قيم"الضيافة العربية"، وهذا الاسم يعكس أيضا التزامنا بتقديم تجربة أصيلة تجمع الناس، وتعزز التواصل وقيم العطاء وحسن الضيافة.

منذ البداية، ركزنا على دمج الممارسات التقليدية مع التوجهات الحديثة لتلبية الأذواق المتغيرة والمتطورة لمحبي القهوة. محمصة ومصنع "قهوة كرم" في دبي يجمع بين أفضل الممارسات التقليدية وأحدث التقنيات لإنتاج قهوة استثنائية. نحصل على حبوب القهوة من مزارعين موثوقين في أفريقيا وآسيا، مع التركيز على الالتزام بممارسات الاستدامة ودعم المزارعين في هذه المناطق. اليوم، تعتبر "قهوة كرم" وبكل فخر، واحدة من أكبر محامص القهوة في منطقة الشرق الأوسط، مع قدرة على تحميص 16 طناً من القهوة يومياً. وقمنا بتوسيع قائمة منتجاتنا لتشمل ليس فقط توفير حبوب بن وقهوة مطحونة من الصنف الأول، ولكن أيضاً أجهزة ومعدات قهوة عالية الجودة ومنتجات غذائية خالية من الجلوتين.

نتطلع إلى توسعات إضافية في المنطقة والعالم وتقديم "قهوة كرم" لمزيد من العملاء خارج دولة الإمارات، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. رحلة "قهوة كرم" هي رحلة مثابرة وشغف والتزام بمشاركة روح الكرم من خلال كل فنجان قهوة.

2-بصفتك رائد أعمال، ما الذي دفعك للتفكير في توسيع نطاق عملك عبر الإنترنت، وماذا تعلمت خلال رحلتك؟

كرائد أعمال، كان عرض منتجاتنا في المتاجر من أبرز التحديات التي واجهتنا. في البداية، واجهنا صعوبة في إقناع عدد من المتاجر الكبرى باعتماد منتجاتنا وعرضها في متاجرهم نظرا لصغر حجم عملياتنا في ذلك الوقت. هذا الأمر أجبرنا على إعادة النظر في نهجنا، وقادنا إلى استكشاف تجارة التجزئة عبر الإنترنت، وتحديداً مع أمازون. التوجه إلى الإنترنت من خلال التعاون مع أمازون، شكل نقلة نوعية بالنسبة لنا، وأتاح لنا الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، لم يكن بمقدورنا الوصول إليهم عبر القنوات التقليدية. كما أن هذا التعاون فتح لنا آفاقاً جديدة للتواصل المباشر مع العملاء خارج الإمارات، واليوم، أصبحنا قادرين على مشاركة ثقافة القهوة الإماراتية الأصيلة خارج الدولة.

3-يعتبر شهر مضان موسماً حافلاً باستهلاك القهوة، ما هي خططكم لإسعاد العملاء؟

لا شك أن شهر رمضان المبارك فترة مميزة جداً بالنسبة لنا، حيث تكثر فيه تجمعات العائلات والأصدقاء كل مساء في جميع أنحاء المنطقة. ولأن القهوة تعدل المزاج، يتوجب توصيلها بسرعة!

يسهم برنامج "الشحن من قبل أمازون" بدور هام في تسريع عمليات التوصيل لتلبية توقعات عملائنا. في هذا البرنامج، تتولى أمازون مسؤولية التخزين والتغليف والتوصيل نيابة عنا، مما يمكّننا من تقديم خدمات أسرع مثل التوصيل في نفس اليوم أو في اليوم التالي، وهو أمر أساسي لمنتجات سريعة التداول كالقهوة. برنامج "الشحن من قبل أمازون" سهّل علينا العديد من الأمور، فبينما تتولى أمازون العمليات اللوجستية والتوصيل، نعمل على تزويد المخزون في المراكز اللوجستية التابعة لأمازون، وهو أمر بالغ الأهمية للتوصيل في الوقت المحدد والحفاظ على ثقة ورضا العملاء. كما أن سهولة وموثوقية العمليات اللوجستية وخدمات التوصيل من أمازون ساعدتنا على تقديم تجربة عملاء استثنائية، مما أتاح لنا التركيز على توسيع أعمالنا وتطوير قائمة منتجاتنا و المزيد من الابتكار في مجال منتجات القهوة.

4-ما هو العامل الأساسي وراء نجاحكم في البيع على الإنترنت مع أمازون؟

يعود نجاح بيع "قهوة كرم" عبر موقع Amazon.ae إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك القرارات الاستراتيجية التي اتخذناها، والاستخدام الفعال لأدوات أمازون، والالتزام بالجودة والابتكار.

قرارنا بالتعاون مع أمازون كان قراراً صائباً منذ البداية وأدى إلى نتائج رائعة. تعتبر أمازون واحدة من أكبر مواقع تجارة التجزئة عبر الإنترنت في المنطقة، مما مكّننا من التوسع وإيصال "قهوة كرم" إلى قاعدة واسعة من العملاء بسرعة لم تكن لتتحقق بدون هذا التعاون.

من العوامل الرئيسية الأخرى التي تقف خلف نجاحنا، هي أدوات البيع التي تقدمها أمازون، مثل الإعلانات المدعومة. هذه الأدوات ساعدت في زيادة ظهور علامتنا التجارية، وتقديم "قهوة كرم" لملايين العملاء على موقع أمازون . كما أن المشاركة في فعاليات التخفيضات الكبرى من أمازون بما فيها تخفيضات شهر رمضان، وتخفيضات يوم "برايم"، و "الجمعة البيضاء"، أتاحت لنا عرض علامتنا التجارية لملايين العملاء. هذه الجهود، إلى جانب قدرتنا على تقديم عروض ترويجية خاصة وقسائم خصم في متاجر أمازون، ساهمت بشكل كبير في نمو مبيعاتنا.

كما أن التعاون الوثيق مع أمازون أتاح لنا الاستفادة من معلومات قيّمة حول سلوك العملاء من خلال تحليل تعليقات المتسوقين، وأنماط الشراء، الشيء الذي مكننا على تكوين فهم أعمق لما يريده عملاؤنا وخاصة المنتجات التي يرون فيها قيمة كبيرة ويرغبون بالحصول عليها , وبذلك تحسين عروضنا لتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

5-ما نصيحتك لرواد الأعمال الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها عبر الإنترنت؟

نصيحتي لرواد الأعمال هي الاستفادة القصوى من الفرص الواعدة في قطاع التجزئة الإلكترونية التي توفرها دولة الإمارات لتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها إلى آفاق جديدة، فقد بذلت الدولة جهوداً كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، مما أتاح الكثير من الفرص لرواد الأعمال والشركات المحلية للنجاح في قطاع التجزئة الإلكترونية، وأسهم في تمكين الشركات من التوسع بدون عوائق مثل ضرورة تأمين مساحة في المتاجر التقليدية لعرض منتجاتها. وقد لمسنا ذلك من خلال تجربتنا في العمل مع أمازون، التي أتاحت لنا الوصول إلى خدمات وأدوات وتقنيات عالمية المستوى، مما مكّننا من توسيع نطاق أعمالنا والوصول بعلامتنا التجارية إلى ملايين العملاء عبر الإنترنت.

تُظهر تجربة "قهوة كرم " كيف يمكن لرواد الأعمال في الإمارات الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية مثل أمازون لتوسيع نطاق أعمالهم وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والعالمية. بفضل الابتكار، الجودة، والاستفادة من الأدوات التي توفرها أمازون، تمكنت "كرم كوفي" من تحقيق نجاح استثنائي في قطاع القهوة، وإيصال منتجاتها لمحبي القهوة في الإمارات وخارجها.

مع التزام أمازون الإمارات باستضافة منتجات 100,000 شركة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحلول عام 2026، فإن الفرص أمام رواد الأعمال الإماراتيين لا حدود لها. سواء كنت صاحب علامة تجارية ناشئة أو تفكر في توسيع أعمالك عبر الإنترنت، فإن التجارة الإلكترونية توفر لك المساحة المثالية للنمو والابتكار.