«الإمارات الإسلامي» يصدر صكوكاً بـ 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار، وهو إنجاز بارز يدعم مسيرة النمو الاستراتيجي للمصرف، ويعكس التقدم المستمر في قطاع التمويل الإسلامي.

وفاق حجم سجل الطلبات على الإصدار 1.6 مليار دولار، مع تجاوز طلبات الاكتتاب فيه حجم المعروض بواقع 2.1 مرة، ما أتاح للمصرف تخفيض الفارق عن التسعير الأولي بمقدار 30 نقطة أساس إلى مستوى نهائي عند 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، أي ما يعادل عائد متوقع بواقع 5.059% سنوياً.

وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تم تخصيص (80%) من الصكوك للمستثمرين الإقليميين، و(20%) المتبقية للمستثمرين الدوليين. وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 100 مستثمر، كان بينهم عدد كبير من المستثمرين الجدد الذين يكتتبون لأول مرة على صكوك المصرف، وهو ما يعكس تنامي مكانة وسمعة الإمارات الإسلامي بين المستثمرين الدوليين.

اهتمام عالمي

وقال فريد الملا، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يسر الإمارات الإسلامي أن يعلن عن نجاح إصداره من الصكوك ذات الأولوية غير المضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. ويؤكد هذا الإنجاز تنامي اهتمام مجتمع الاستثمار العالمي بالإمارات الإسلامي. ومن المتوقع أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً قوياً ويشهد تطوراً كبيراً على صعيد المنتجات والهياكل. ويلتزم الإمارات الإسلامي باستثمار عائدات الطرح لدعم نمو الاقتصاد الإماراتي».

وقال محمد كامران واجد، نائب الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «فخورون بإتمام عملية إصدار صكوك جديدة في إطار مسيرتنا لتحقيق المزيد من النمو، وبما يتماشى مع رؤيتنا بأن نكون المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً بين نظرائنا ولدى عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا. وباعتباره أحد المصارف الرائدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سيظل الإمارات الإسلامي ملتزماً بتطوير منتجات وخدمات رائدة تلبي الطلب المتزايد على حلول التمويل الإسلامي المبتكرة التي تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقية في الخدمات المصرفية».

إقبال استثنائي

وقال إبراهيم قائد، رئيس إدارة الخزينة والأسواق في «الإمارات الإسلامي»: «حظي إصدارنا الجديد من الصكوك بإقبال استثنائي من السوق. ويُبرز هذا الإقبال الكبير على إصدارين كبيرين لنا خلال عامين متتاليين بقيمة 750 مليون دولار لكل منهما، ثقة السوق العالمية في الإمارات الإسلامي وإقبال المستثمرين من أنحاء العالم على اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية التي يقدمها المصرف».

واضطلع كل من الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي، بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار.