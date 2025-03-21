«قمة AIM للاستثمار 2025» تستشرف مستقبل التنقل في العالم

تحتضن قمة AIM للاستثمار 2025 في دورتها الرابعة عشرة أبرز الابتكارات العالمية في قطاع التنقل، وذلك ضمن محور مدن المستقبل، حيث تجمع القمة رواد الصناعة والمستثمرين وصناع القرار لاستكشاف مستقبل قطاع النقل المتطور.

ومن بين أبرز المشاركين هذا العام، شركة PAL-V، التي تستعرض PAL-V Liberty، أول مركبة طائرة في العالم حاصلة على شهادة الطرق الأوروبية، والتي تقدم نموذجاً عملياً لمستقبل التنقل، جامعاً بين راحة القيادة التقليدية وحرية الطيران.

وقال روبرت دينجمانس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PAL-V: «نفخر بعرض مركبة PAL-V Liberty في قمة AIM 2025، تماشياً مع التطور المستمر في قطاع التنقل. إن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات في مجال التنقل الجوي المتقدم تجعلها منصة مثالية لاستكشاف الإمكانات الثورية لمركبات FlyDrive في قطاع النقل. من خلال PAL-V Liberty، نجسد مستقبل التنقل على أرض الواقع، ونقدم حلولاً سلسة وفعالة ومرنة تلبي احتياجات الحكومات والمهنيين والأفراد».

PAL-V Liberty إنجاز ثوري في قطاع النقل

وتعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تبني أحدث تقنيات النقل الذكي والمستدام، حيث تستثمر بشكل مكثف في النقل الجوي الحضري، والمركبات ذاتية القيادة، والبنية التحتية المتطورة، ما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقل.

ويتماشى مفهوم FlyDrive من PAL-V مع رؤية الإمارات للمستقبل، حيث يقدم حلاً عملياً قابلاً للتطبيق على نطاق واسع، يمكن دمجه بسلاسة ضمن استراتيجيات التنقل المتقدمة للدولة. وتوفر هذه التقنية بديلاً فعالاً لحل مشكلة الازدحام المروري، حيث يتيح التبديل بين القيادة والطيران تقليل أوقات التنقل وزيادة كفاءة النقل الحضري والتنقل بين المدن، مما يعزز الإنتاجية ويسهم في تحسين جودة الحياة.

تجربة فريدة للزوار في قمة AIM 2025

وسيحظى زوار قمة AIM للاستثمار 2025 بفرصة استثنائية لمعاينة PAL-V Liberty عن قرب، والتعرف على تفاصيل رحلة تطويرها من الفكرة إلى الواقع. كما سيتمكن الحضور من التفاعل مع فريق PAL-V واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة في قطاع التنقل المستقبلي سريع النمو. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر القمة منصة لمناقشة كيفية دمج حلول PAL-V في شبكات النقل العالمية، ودورها في تعزيز كفاءة أنظمة المواصلات حول العالم.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 14 من قمة AIM للاستثمار، من 7 إلى 9 أبريل المقبل، تحت شعار «خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. بمشاركة أكثر من 25.000 شخصية بارزة من 180 دولة حول العالم.