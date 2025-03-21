«اينيركاب هولدينجز» ترفع استثماراتها في أبوظبي إلى 9.2 مليارات درهم

أبوظبي - البيان

توقع وسيم أشرف قريشي، الرئيس التنفيذي لـ «إينيركاب هولدينجز»، ارتفاع حجم الاستثمارات الجديدة في منشأة الشركة في أبوظبي والمتخصصة في تصنيع المكثفات الفائقة إلى 9.2 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الشراكة مع مجموعة «إيبيكس» للاستثمار ومقرها في أبوظبي، حققت نتائج جيدة، تجسدت من خلال النمو الكبير والانتشار السريع لخدمات الشركة المتخصصة في حلول تخزين الطاقة والطاقة الكهربائية، على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تلقت الشركة العديد من الخطابات والطلبات المقدمة، من ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، اليمن، وهي بالفعل تدير وتنفذ مشاريع في هذه المناطق.

وتابع قريشي: إن منشأة تصنيع المكثفات الفائقة ذات السعة التخزينية السنوية والتي تبلغ 16 جيجاواط / ساعة لتخزين الطاقة في أبوظبي، تقوم على تقنية متطورة تتمتع بميزات تتخطى تقنية الليثيوم أيون الحالية التي نراها في العادة. ومن المتوقع أن يسهم المشروع المشترك مع «إيبيكس»؛ بتلبية النمو الهائل في الطلب على هذه الحلول. مع الإشارة؛ إلى أن هذه المنشأة ستكون أكبر منشأة لتصنيع المكثفات الفائقة عالية السعة لتخزين الطاقة في العالم، والتي دشنتها الشركة أخيراً بتكلفة أولية أكثر من 917 مليون درهم (250 مليون دولار).