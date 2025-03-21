مؤتمر في دبي يناقش الخرسانة الخضراء وتقنيات البناء المستدام

دعا المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد الأمريكي للخرسانة (ACI) بالشراكة مع عدد من المؤسسات والشركات المحلية المرموقة أعماله والتي امتدت يومين في دبي، إلى ضرورة تعزيز استخدام الخرسانة منخفضة الكربون وتطبيق معايير البناء المستدامة، إلى جانب الاستثمار في تقنيات إعادة تدوير المخلفات الإنشائية والتوسع في استخدام الألياف المقواة كبديل لتعزيز متانة الهياكل الخرسانية.

واستعرض المشاركون أهمية تطوير حلول مبتكرة لتقليل البصمة الكربونية للبناء، مثل الاستفادة من المواد البديلة في إنتاج الأسمنت، وتحسين كفاءة عمليات الصيانة والإصلاح باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وشددت التوصيات على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الأبحاث التطبيقية والممارسات المبتكرة في البناء المستدام.

شارك في المؤتمر 300 خبير وباحث من 14 دولة مختلفة وقد تمحورت فعاليات المؤتمر حول تعزيز الاستدامة في مجال الخرسانة والبناء، حيث شهد المؤتمر مشاركة خبراء وممثلين من جهات حكومية، إلى جانب مشاركة طلبة وأكاديميين من جامعات الدولة، بما في ذلك جامعة الشارقة، الجامعة الأمريكية في الشارقة، الجامعة الأمريكية في دبي، وجامعة أبوظبي.

وقدم طلبة الجامعات أبحاثاً ومشاريع مبتكرة في الخرسانة الخضراء، ما يعكس اهتمام المؤسسات الأكاديمية بتطوير القطاع الهندسي وتطبيق أحدث المعايير البيئية، حيث تفاعل الطلاب مع المتخصصين في هذا المجال وساهمت بتطوير وصقل المعرفة لدى الطلاب المشاركين.