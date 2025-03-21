«المركزي» يرخص لـ«تلر» لخدمات دفع التجزئة

حصلت «تلر»، بوابة الدفع الإلكتروني، على ترخيص خدمات الدفع للتجزئة من مصرف الإمارات المركزي، ما يعزز ريادتها في قطاع المدفوعات الرقمية ويسرّع التحول نحو الاقتصاد غير النقدي.

بعد استيفاء كافة المتطلبات واجتياز كافة العمليات، تمكّن هذه الموافقة شركة تلر من تطوير وتقديم حلول دفع رقمية متقدمة، ما يوفر خيارات مبتكرة وآمنة تلبي احتياجات الشركات بمختلف أحجامها، كما تعزز مكانتها مزوّداً موثوقاً لحلول الدفع داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع استمرارها في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز بنيتها التحتية، تواصل تلر تمكين التجار، ودعم نمو الأعمال، وتسريع التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

وقال خليل العلمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تلر: «فخورون بثقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، فهذا الترخيص يشكّل خطوة محورية تعزز ريادتنا في قطاع المدفوعات الرقمية، ويمثل حافزاً لمواصلة الابتكار وتقديم حلول دفع أكثر تطوراً وأماناً. نلتزم بتمكين الشركات ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي متكامل قائم على المدفوعات غير النقدية».

مع استمرار ازدهار الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، تواصل تلر تعزيز ريادتها في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث تم إدراجها ضمن قائمة «100 شركة من المستقبل 2024» تقديراً لجهودها في الابتكار الرقمي، وهي مبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مكتب التطوير الحكومي والمستقبل. كما تم اختيار تلر ضمن قائمة أفضل شركات التكنولوجيا المالية في فوربس الشرق الأوسط لعام 2025.