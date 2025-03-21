«جش كلاود» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي

وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار شراكة استراتيجية مع «جش كلاود إنترناشيونال - Gushcloud International»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة وترخيص المحتوى الإبداعي وحقوق الملكية الفكرية، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بهدف تأسيس مقر إقليمي لها في إمارة أبوظبي، لإدارة أعمالها في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، بما يعزز المحتوى الإبداعي الرقمي، الذي يشهد نمواً سريعاً في الإمارة، ويرسّخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً لتطوير المحتوى، وإدارة حقوق الملكية الفكرية للمحتوى الرقمي.

ومن المتوقع أن يسهم توسع «جش كلاود» في أبوظبي، في استحداث أكثر من 100 وظيفة بدوام كامل في قطاع التكنولوجيا والتمويل والمبيعات وحقوق الملكية الفكرية.

كما ستطلق «جش كلاود» برنامجاً بعنوان «المشاريع الإبداعية»، لتوفير التمويل والدعم التجاري لصناع المحتوى الرقمي المحليين والدوليين، بما يعزز جاذبية أبوظبي وجهة حيوية للمواهب الإبداعية. وتأسست شركة «جش كلاود» في سنغافورة، وتنشط في 13 سوقاً، وتدير شبكة عالمية تضم أكثر من 100 ألف من صناع المحتوى والمؤثرين والمشاهير.

وكجزء من توسعها في أبوظبي، تخطط الشركة لنقل إدارتها العليا إلى الإمارة، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تسهم في تأسيس أكبر مكتب دولي للشركة حتى تاريخه.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تعمل على بناء منظومة إعلامية رقمية عالمية المستوى، تمكن المبدعين والمبتكرين والمستثمرين من تحقيق النمو على مستوى عالمي، وستدعم الشراكة الاستراتيجية مع «جش كلاود» هذه الرؤية، كما تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، بما في ذلك توفر المواهب والكفاءات، والبنية التحتية المتقدمة، والاستثمار، وستسهم في دعم الجهود الهادفة إلى دفع النمو القائم على الابتكار.

من جهتها، قالت ألثيا ليم، الرئيس التنفيذي للمجموعة المؤسس المشارك في شركة «جش كلاود إنترناشيونال»، إن أبوظبي توفر منظومة قوية لصناع المحتوى الرقمي، والشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، ستمكن «جش كلاود» من التوسع، والمساهمة في نمو القطاع، من خلال الاستفادة من الكفاءات والمواهب التي تضمها الإمارة.

وأضافت أن الموقع الاستراتيجي للإمارة، وبيئتها الملائمة للأعمال، يسهمان في جعلها مركزاً مثالياً لعمليات الشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، معربة عن تطلعها إلى تعميق علاقة الشركة بالمجتمع المحلي، والمساهمة في منظومته الشاملة والنشطة في مجال الإعلام الرقمي.

من ناحيته، أكد جاي كار، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة جش كلاود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الرئيس التنفيذي لشؤون الموظفين في المجموعة، أن بناء قاعدة قوية من المواهب والكفاءات المحلية يعد أحد العوامل الأساسية الداعمة لنمو شركة «جش كلاود». وتقدر قيمة اقتصاد صنّاع المحتوى عالمياً بنحو 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 440 مليار دولار في السنوات المقبلة.