الترويج لـ «إكسباند نورث ستار» أمام 350 شركة كندية

دبي - البيان

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي؛ ومركز دبي التجاري العالمي، مؤخراً حملة ترويجية في كندا لاستعراض أهمية المشاركة في معرض «إكسباند نورث ستار 2025»، باعتباره أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي تستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 12 - 15 أكتوبر 2025.

وتأتي الحملة بعد قيام 67 % من الشركات الكندية التي شاركت في دورة العام الماضي من المعرض في تأسيس أعمالها بدبي، واتخاذ الإمارة قاعدة للتوسع محلياً وإقليمياً، وبناء الشراكات اللازمة لتنمية أعمالها. وتعتبر كندا ثاني محطات الحملة الترويجية العالمية لمعرض «إكسباند نورث ستار 2025» والتي انطلقت خلال العام الجاري من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعقدت الغرفة خلال الحملة الترويجية سلسلة من الفعاليات في 3 مدن كندية شملت تورنتو وميسيساغا وفانكوفر، حيث تم الاجتماع مع أكثر من 350 من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة بالإضافة إلى المستثمرين وممثلي مسرعات الأعمال وصناع السياسات الرقمية، وذلك بهدف التعريف بمقومات دبي كمركز رائد عالمياً لنمو وتوسع الشركات الرقمية، بالإضافة إلى استعراض أهمية وميزات المشاركة في «إكسباند نورث ستار» الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

وشكلت الحملة منصةً حيويةً للتواصل وتبادل الخبرات المعرفية، حيث تضمنت عدة اجتماعات وندوات لمساعدة الشركات العاملة في كندا على دخول سوق دبي الواعدة والاستفادة من الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الرقمي المزدهر في الإمارة، والتعريف بالخدمات التي تقدمها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لدعم توسع رواد الأعمال الكنديين في كافة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في دبي.

وتم خلال الجولة تنظيم مسابقات لعرض مشاريع وأفكار الشركات الناشئة في المدن الثلاث شاركت فيها 31 شركةً مبتكرة، وتكللت بفوز 3 شركات ناشئة متخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والرعاية الطبية. وحصلت الشركات الفائزة، وهي «بيدبلوكس» و«ديا لابز كندا» و«ريسايكل أوروبو»، على فرصة مشاركة ممولة بالكامل في «إكسباند نورث ستار 2025» ما يمنحها فرصة فريدة للوصول إلى أسواق جديدة، بالإضافة إلى المشاركة في المرحلة نصف النهائية في تحدي «سوبرنوفا»، الذي سيقام ضمن فعاليات الحدث.

وكانت نسخة 2024 من «إكسباند نورث ستار» حققت نجاحاً متميزاً مع مشاركة غير مسبوقة من الزوار والعارضين، فضلاً عن تسجيل مستوى استثنائي على صعيد الابتكارات المعروضة والحضور الدولي، حيث استقطب الحدث أكثر من 1,800 شركة ناشئة إضافة إلى ما يزيد عن 1,200 مستثمر من 100 دولة، يديرون أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار، فضلاً عن مشاركة 65 شركةً مليارية «يونيكورن» بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 400 مليار دولار.

67 %

من الشركات الناشئة الكندية التي شاركت العام الماضي أسست أعمالها بدبي