أداء مالي قوي لـ «الاتحاد للتأمين» في 2024

أعلنت شركة «الاتحاد للتأمين»، تحقيق أداء مالي قوي لعام 2024، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت 38.3 مليون درهم مقارنة بخسارة قدرها 2.5 مليون درهم في عام 2023. وارتفع إجمالي أصول الشركة إلى 1.51 مليار درهم في نهاية 2024 مقارنة بـ 1.45 مليار درهم في العام السابق. كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من 205 ملايين عام 2023 إلى 243.3 مليوناً في 2024.

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: «فخورون بتحقيق نمو قياسي في الأرباح، حيث تعكس نتائجنا المالية القوية مرونة الشركة في مواجهة التحديات، ونجاح استراتيجياتنا للنمو المستدام.

وقد أدت إعادة هيكلة عملياتنا ومحفظتنا الاستثمارية إلى تحسين وضع السيولة والملاءة المالية». ومنحت وكالة فيتش الشركة أخيراً ولأول مرة تصنيف «BBB» للقوة المالية لشركات التأمين مع نظرة مستقبلية إيجابية، مما يعكس تحسناً متوقعاً في الأداء المالية. كما عكس التصنيف قوة الميزانية العمومية للشركة.