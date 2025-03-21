«رابطة الإمارات» تحصل على اعتراف «المجلس العالمي للفرانشايز»

حصلت رابطة الإمارات للفرانشايز على الاعتراف الرسمي من المجلس العالمي للفرانشايز (WFC)، حيث يعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تفعيل دور الرابطة وتعزيز علاقاتها مع جمعيات الفرانشايز على المستوى العالمي.

جاء هذا الإنجاز عقب مشاركة الرابطة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للفرانشايز، والذي انعقد في مدينة ميريدا في المكسيك، واستهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الهام. وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن 25 دولة حول العالم، من كبار الشخصيات والمسؤولين والمعنيين في مجال الامتياز التجاري.

وقالت نور التميمي، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي ورئيسة مجلس إدارة رابطة الإمارات للفرانشايز: «يجسد هذا الاعتراف من المجلس العالمي للفرانشايز التزام الرابطة بالإسهام الفعّال في تطوير قطاع الامتياز محلياً وعالمياً، كما يعكس حرص الرابطة على تعزيز الوعي بالإمكانات المبتكرة والمستدامة لهذا القطاع، إلى جانب فتح آفاق جديدة لرواد الأعمال في الإمارات والمستثمرين الشباب لاستكشاف مشاريع جديدة واعدة».

ويضم مجلس إدارة الرابطة المكوّن من أعضاء يشكلون جميع الإمارات: نور التميمي، وماهر العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان نائب رئيس الرابطة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعمار العليلي مدير عام غرفة أم القيوين، وعارف المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة كأعضاء بمجلس الإدارة، وصالح عبدالله لوتاه المدير العام - شركة الإسلامي للأغذية عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية للرابطة.

والرابطة التي أسستها غرفة أبوظبي في 2014 مؤسسة مستقلة، حققت منذ تأسيسها العديد من الإنجازات، وشاركت بمؤتمرات ومعارض محلية ودولية، ونظمت منتديات وورش عمل لتعزيز وعي المجتمع بقطاع الامتياز، وقدمت استشارات للمشاريع الناشئة وأصحاب الأعمال. وكانت الرابطة انضمت إلى المجلس العالمي للفرانشايز في 2017 لتصبح أول رابطة فرانشايز بمنطقة الخليج تحقق هذا الإنجاز.