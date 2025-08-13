13 % نمو شركات جنوب شرق آسيا بمركز دبي للسلع

وأعلن المركز، خلال الجولة تسجيل نمو بنسبة 13% في عدد الشركات القادمة من جنوب شرق آسيا المسجلة ضمن منطقة أعماله الحرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليرتفع العدد إلى أكثر من 650 شركة، من بينها أكثر من 30 شركة إندونيسية.

وجاء النمو في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا ، التي دخلت حيز التنفيذ في 2023، وشهدت بفضلها العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين نمواً ملحوظاً؛ إذ ارتفعت التجارة الثنائية غير النفطية من 3 مليارات دولار في 2020 إلى 5 مليارات دولار في 2024، أي ما يقارب ضعف القيمة خلال أربع سنوات فقط.

كما أسهمت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في إطلاق مشاريع كبرى جديدة ضمن قطاعات استراتيجية شملت الطاقة المتجددة والبنية التحتية التكنولوجية المتقدمة، ما فتح آفاقاً واسعة للتعاون المشترك.

ويتطلع المركز إلى تعميق تعاونه مع مجتمع الأعمال الإندونيسي واستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة والأغذية والزراعة والتكنولوجيا والاقتصاد الإسلامي.

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع، التابعة للمركز، قد سجلت أداءً قوياً في النصف الأول من العام الجاري، إذ قفزت قيمة العقود الفورية للذهب المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بنسبة تقارب 200% على أساس سنوي لتصل إلى 46.8 مليون دولار.

وقال عبدالله الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية إندونيسيا والسفير غير المقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية ورابطة الآسيان: «هذا الحدث ليس مجرد لقاء أعمال، بل بوابة للشركاء من إندونيسيا لفهم واستكشاف ما تقدمه دولة الإمارات من آفاق رحبة وفرص استثنائية للعيش والعمل والاستثمار والازدهار.

وترتكز شراكاتنا الاقتصادية المتينة على علاقات راسخة بين قيادتي البلدين، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الذي زار الإمارات مرتين منذ توليه منصب الرئاسة.

وتنبع القوة الحقيقية للعلاقة الثنائية بين البلدين من الروابط المتينة بين الشعبين والتجارية المتبادلة.

وتؤكد الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز شراكتها مع إندونيسيا في مختلف القطاعات، ومنها التجارة والاستثمار والابتكار وغيرها من المجالات الأخرى.

ونحن في سفارة الدولة بجاكرتا على أتم الاستعداد لدعم جميع الشركاء الساعين لتحقيق هذا الطموح.

ونتطلع معاً إلى بناء مستقبل أكثر ازدهاراً يقوم على الاحترام المتبادل والرخاء المشترك والصداقة المستدامة».

وقال أحمد بن سليم ، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وإندونيسيا قفزة نوعية منذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ عام 2023؛ حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية أكثر من 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، أي ما يقارب ضعف حجمها قبل خمس سنوات.

ومع وجود أكثر من 650 شركة من جنوب شرق آسيا ضمن مجتمع أعمالنا، يضم المركز اليوم نحو 20% من إجمالي الشركات الإندونيسية العاملة في الإمارات.