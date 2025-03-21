«موتا - إنجي للإنشاءات» تطور مشروع ميناء«المياه العميقة» بالكونغو الديمقراطية

اختارت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، شركة «موتا - إنجي للإنشاءات»، لقيادة عمليات تطوير مشروع ميناء المياه العميقة؛ «ميناء بنانا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ووفق بيان صحافي صادر أمس، سيتم تطوير ميناء بنانا على مراحل، حيث صممت المرحلة الأولى لاستيعاب أكبر السفن في العالم، وتتميز برصيف طوله 600 متر، وسعة مناولة تبلغ 450.000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنوياً، ومساحة تخزين تبلغ 30 هكتاراً.

وستمتد المرحلة الثانية من رصيف الميناء لمسافة تزيد على كيلومترين. وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد).. على ضمان إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى وفقاً لأعلى المعايير، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرصاً جديدة لشعب الكونغو الديمقراطية.

وسيشارك في بناء الميناء العديد من الشركات، بما في ذلك شركات محلية، وسيوفر آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، مما يوفر فرصاً جديدة للعمال والشركات الكونغولية. وبصفته أول بوابة بحرية مجهزة بالكامل في البلاد، سيخفض الميناء تكاليف النقل، وسيحسن كفاءة التجارة، وسيدعم الصناعات المحلية، من الزراعة إلى التصنيع.