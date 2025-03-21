إيرادات «إمداد» تتجاوز مليار درهم في 2024 بنمو 20.7 %

أعلنت إمداد؛ الشركة المتخصصة في خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة، عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في مسيرتها، حيث تجاوزت إيراداتها حاجز المليار درهم للمرة الأولى في عام 2024. ويعكس هذا الأداء المتميز نمواً قوياً بنسبة 20.76 %، مع تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 19 % منذ 2021، ما يعزز مكانة إمداد كقوة رئيسية في قطاع إدارة المرافق.

وقال عبداللطيف الملا، رئيس مجلس إدارة إمداد: «تجاوز حاجز المليار درهم في الإيرادات يعكس التزامنا الراسخ بالابتكار والتميز في تقديم الخدمات، ويؤكد نجاح استراتيجياتنا في تحقيق نمو مستدام. سنواصل تعزيز ريادتنا عبر الاستثمار في الحلول الذكية والتوسع في الأسواق الجديدة».

وأضاف: «هذا الإنجاز يعكس ثقة عملائنا والتفاني الكبير لفريق العمل. نجاحنا يعتمد على رؤيتنا في تبني التحول الرقمي، وتقديم خدمات مبتكرة، والتوسع في القطاعات الاستراتيجية، مما يرسخ مكانتنا في سوق إدارة المرافق».

توسع

وتواصل إدارة المرافق المتكاملة في الإمارات كونها المحرك الأساسي لنمو إمداد، حيث تمثل 50 % من إجمالي الإيرادات. كما ساهم قطاع الخدمات البيئية، بما في ذلك إدارة النفايات ومنشأة FARZ لإعادة التدوير، بنسبة 35 %.

أما الـ 15 % المتبقية، فكانت من الخدمات المتخصصة والعمليات الدولية في سلطنة عمان ومصر. وبرزت إمداد مصر كعنصر أساسي في التوسع الإقليمي للشركة، من خلال عقودها الجديدة لإدارة المرافق في مشاريع عقارية كبرى عدة.

وتشمل خدماتها الصيانة المتكاملة، إدارة الطاقة، والخدمات البيئية، مما يعزز خطط النمو المستقبلية لإمداد. كما شهدت إمداد نمواً ملحوظاً في العاصمة أبوظبي، إلى جانب التوسع في القطاعات الحكومية، والتعليمية، والسياحة. وقد عززت العقود الكبرى مع جهات بارزة، مثل دائرة الشؤون الرئاسية، بلدية الشارقة، ومدينة مصدر، مكانة الشركة كمزود موثوق لخدمات إدارة المرافق.

علامة تجارية

وفي سلطنة عمان، أطلقت مجموعة إمداد شركة أومداد، علامتها التجارية الجديدة، لتقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة، بما يشمل خدمات الصيانة، وخدمات إدارة المرافق الشاملة، إضافة إلى الخدمات المتخصصة مثل أنظمة مكافحة الحرائق، مكافحة الآفات، وتنظيف الواجهات.

وفي إطار استراتيجيتها للنمو، تستعد إمداد لدخول السوق السعودية، التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات إدارة المرافق عالية الجودة. سيركز التوسع على قطاعات رئيسية مثل البنية التحتية، الضيافة، والعقارات التجارية. وتواصل إمداد تطوير خدماتها عبر تبني أحدث التقنيات، بما في ذلك المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي توفر تحليلات متقدمة للصيانة التنبؤية وتعزز الكفاءة التشغيلية.