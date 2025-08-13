تخفيضات على أسعار التذاكر بمناسة العودة إلى المدارس في «عالم مدهش»

أعلن عالم مدهش؛ إحدى أكبر وجهات الترفيه الداخلية في المنطقة والوجهة المفضلة للعائلات التي تجمع بين الترفيه والتعليم، عن عرضين جديدين ومميزين يتضمنان دخول الزوار الكبار مقابل 25 درهماً فقط بدلاً من 75 درهماً، والحصول على تذكرة مجانية عند شراء ثلاث تذاكر، وذلك بمناسبة اقتراب موسم العودة إلى المدارس.

ويقام عالم مدهش في مركز دبي التجاري العالمي حتى 28 أغسطس الجاري، ويقدم تجارب جديدة بالكامل تضم 118 لعبة ومنطقة ترفيهية، صممت لتأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن برفقة الشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة».

ويواصل عالم مدهش هذا العام تألقه إحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي الحافلة بالتجارب التفاعلية الاستثنائية، وهو من تنظيم «دي إكس بي لايف»، ذراع تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

ويتضمن الحدث مجموعة مبتكرة من المغامرات الجديدة والتجارب المميزة التي تحدث نقلة نوعية في الترفيه العائلي، لتمنح الزوار مستويات غير مسبوقة من المرح والمتعة.

تقدم دورة هذا العام من عالم مدهش مغامرة «اقفز كما لو أنك في عام 2025»، وهي مساحة لعب واسعة مليئة بالمجسمات الملونة وتتيح للصغار القفز والتسلق والاستكشاف بكل حرية ومرح.

ويمكن للأطفال أيضاً الاستمتاع باللعب على الهياكل المرنة والمجسمات المنفوخة ذات الألوان الزاهية في بيئة آمنة وممتعة.

وتجمع مغامرة «ريتروفيل» بين الماضي والمستقبل في تجربة ترفيهية فريدة، حيث تلتقي ألعاب الأركيد الكلاسيكية بحديقة الديناصورات التي تضم مجسمات ديناصورات مع المؤثرات الصوتية، إضافة إلى تحديات مشوقة باستخدام أجهزة التحكم عن بُعد.

وتعد هذه المغامرة مثالية للاعبين والمستكشفين الصغار.

وتوفر مغامرة «الغد» لعشاق التشويق تجارب مميزة مليئة بالحماس والمرح، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات التسابق على مسار الكارتينغ الداخلي، وركوب الدراجات رباعية الدفع، وقيادة سيارات التصادم، والاستمتاع بجولة في عالم الديناصورات، أو التزلج على الجليد.

وتتواصل الأجواء الحماسية في مغامرة «الكرنفال»، التي تحتضن ألعاباً مميزة تجمع بين التشويق والحنين إلى الماضي، من الألعاب المليئة بالتحديات التي تعتمد على المهارة، ومسارات الحواجز وألعاب الترامبولين المرحة.

وفي قلب عالم مدهش تقع ساحة «حافظ الزمن»، وهي منطقة مركزية نابضة بالحياة تتيح للعائلات الاستمتاع بالعروض المسرحية المجانية والمشاركة في ورش العمل الفنية واليدوية، إضافة إلى لقاء الشخصيتين المحبوبتين «مدهش» و«دانة».

ويفتح عالم مدهش أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن 10 صباحاً حتى منتصف الليل أيام الجمعة والسبت والأحد.