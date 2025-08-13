18.5مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل» خلال النصف الأول

وسجلت الشركة أرباحاً صافية بعد ضريبة دخل بلغت 18.53 مليون درهم للنصف الأول 2025 مقارنة بصافي ربح بعد ضريبة دخل بلغت 7 ملايين درهم للنصف الأول 2024.
كما ارتفعت الإيرادات من حصة أرباح المشاريع المشتركة وصافي الدخل من العقارات التطويرية إلى 54 مليون درهم، مقارنة بصافي دخل قدره 5 ملايين في النصف الأول 2024.
وأتمت أملاك بيع أراضي منطقة رأس الخور مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار درهم خلال الفترة، مع استكمال نقل الملكية وتسلم كامل العائدات في يوليو 2025.
علاوة على ذلك، نجحت أملاك خلال الفترة في تنفيذ بيع جزئي لحصة بنسبة 29% من استثمارها في شركة زميلة في السعودية.
وتم بيع الحصة المتبقية البالغة 71% في 31 يوليو 2025، وبذلك تم التخارج الكامل من الاستثمار في الشركة الزميلة.
وفاء بالالتزامات
وفي أعقاب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، قامت أملاك بتسوية ديونها بالكامل للممولين المتبقين من خلال سداد 906 ملايين درهم، شاملة الأرباح في يوليو 2025.
وأسهمت استثمارات أملاك في المنطقة بمبلغ 5 ملايين درهم في الدخل خلال النصف الأول 2025.