18.5مليون درهم صافي أرباح «أملاك للتمويل» خلال النصف الأول

أعلنت شركة أملاك للتمويل، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.

وسجلت الشركة أرباحاً صافية بعد ضريبة دخل بلغت 18.53 مليون درهم للنصف الأول 2025 مقارنة بصافي ربح بعد ضريبة دخل بلغت 7 ملايين درهم للنصف الأول 2024.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2025 بنسبة 61% ليصل إلى 200 مليون درهم، مقارنةً بـ 124 مليون درهم في النصف الأول 2024.

كما ارتفعت الإيرادات من حصة أرباح المشاريع المشتركة وصافي الدخل من العقارات التطويرية إلى 54 مليون درهم، مقارنة بصافي دخل قدره 5 ملايين في النصف الأول 2024.

وانخفضت تكاليف التشغيل لأملاك بنسبة 3% لتصل إلى 40 مليون درهم في النصف الأول 2025 مقارنة بـ41 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأتمت أملاك بيع أراضي منطقة رأس الخور مقابل مبلغ إجمالي قدره 2.9 مليار درهم خلال الفترة، مع استكمال نقل الملكية وتسلم كامل العائدات في يوليو 2025.

علاوة على ذلك، نجحت أملاك خلال الفترة في تنفيذ بيع جزئي لحصة بنسبة 29% من استثمارها في شركة زميلة في السعودية.

وتم بيع الحصة المتبقية البالغة 71% في 31 يوليو 2025، وبذلك تم التخارج الكامل من الاستثمار في الشركة الزميلة.

وفاء بالالتزامات

وواصلت الشركة الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث قامت بسداد 35 مليون درهم للممولين خلال الربع الثاني.

وفي أعقاب الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، قامت أملاك بتسوية ديونها بالكامل للممولين المتبقين من خلال سداد 906 ملايين درهم، شاملة الأرباح في يوليو 2025.

وأسهمت استثمارات أملاك في المنطقة بمبلغ 5 ملايين درهم في الدخل خلال النصف الأول 2025.