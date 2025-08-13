267.6 مليون درهم صافي دخل «مجموعة يلا» للنصف الأول

أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن نتائجها المالية للربع الثاني، حيث حققت مالكة أكبر منصة تواصل اجتماعي وألعاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلا، إيرادات ربعية قوية تعدت حاجز 310.7 ملايين درهم (84.6 مليون دولار) بنسبة نمو بلغت 4.1 %، ما يعكس النجاح المستمر للشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطوير عملياتها.

و ارتفع صافي أرباح المجموعة الربعية إلى 134.06 مليون درهم (36.5 مليون دولار) بنسبة نمو تعدت 16.4% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، ما يعكس متانة الأداء المالي للشركة بفضل الزخم المستمر في نمو أعمالها. وبذلك تصل إيرادات يلا في النصف الأول إلى 619 مليون درهم وصافي الدخل إلى 267.6 مليون درهم.

وأشاد يانغ تاو، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا المحدودة»، بالنتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الثاني من عام 2025، قائلاً: «واصلنا تسجيل نتائج استثنائية في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت إيراداتنا الإجمالية إلى 84.6 مليون دولار، متجاوزة مرة أخرى الحد الأعلى لتوقعاتنا.

كما حققنا تقدماً ملحوظاً في تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير خطط التوسع في قاعدة المستخدمين وتطوير عملياتنا الداخلية، ما أسهم في ارتفاع هامش صافي الربح السنوي إلى 43.2%».

وأوضح تاو أن المجموعة، منذ تأسيسها، قد التزمت بدعم وتنمية قطاع الترفيه الرقمي والألعاب في المنطقة.

وخلال العقد الماضي، شهد فريق العمل توسعاً لافتاً، حيث ارتفع عدد الموظفين من 6 فقط إلى أكثر من 800 موظف، يقدمون خدماتهم لأكثر من 40 مليون مستخدم نشط شهرياً في مختلف أنحاء المنطقة.

وأكد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا أن هذه النتائج تعكس متانة نموذج أعمالها وقوة قاعدة مستخدميها.

وقال: «تثبت هذه المؤشرات قدرتنا على تحقيق نمو مستدام، مع الاستمرار في تقديم قيمة متميزة لمستخدمينا في مختلف أنحاء المنطقة».