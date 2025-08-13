88 مليون درهم صافي أرباح مجموعة e7 للنصف الأول

أعلنت مجموعة «e7»، المزود لحلول الهوية وخدمات تعزيز الوجود للعلامات التجارية من خلال منتجاتها وحلولها المتكاملة، أمس، نتائجها المالية، حيث وصل إجمالي إيرادات المجموعة في النصف الأول من عام 2025 إلى 291.6 مليون درهم، بانخفاض قدره 3.1% على أساس سنوي، مقارنة بـ300.8 مليون درهم في النصف الأول من العام السابق.

ووصلت قيمة إجمالي الربح في النصف الأول 2025 إلى 88.0 مليون درهم، وارتفع هامش الربح بواقع 80 نقطة أساس ليصبح 30.2% بالمقارنة مع 29.4% في النصف الأول 2024.

وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من العام 62.1 مليون درهم، بهامش ربح قدره 34.9%، وهو ما يتماشى بشكل عام مع المستويات المسجلة في الربع الثاني من عام 2024 والتي بلغت 34.8%، ويُعزى ذلك إلى الجهود والتحسينات التي تبذلها المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، رغم استقرار الإيرادات.

وقال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة مجموعة e7: «قررنا إعادة 800 مليون درهم من الفائض النقدي للمساهمين، إلى جانب التزامنا بتوزيع أرباح سنوية لا تقل عن 10 فلوس للسهم الواحد للسنوات المالية 2025-2027. ويسرنا تأكيد التزامنا بتوجيهاتنا المالية المحددة لعام 2025».