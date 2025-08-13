أرباح «طلبات» النصفية تقفز 90 % إلى 814 مليون درهم

قفز صافي أرباح شركة طلبات خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 90% إلى 814.7 مليون درهم، مقارنة بـ429.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وصعدت الإيرادات بنسبة 34% إلى 6.7 مليارات درهم في النصف الأول.

وبلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري 119 مليون دولار (436.7 مليون درهم)، بنمو 33% عن الفترة المقابلة، فيما بلغ صافي الربح المعدل 116 مليون دولار (425.7 مليون درهم) بنمو 25%.

وصل إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 2.4 مليار دولار، ويشكل ذلك نمواً بنسبة 32% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وعلى أساس سعر صرف ثابت للعملة، ارتفع إجمالي قيمة البضائع بمعدل أسرع بلغ 33%.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة أيضاً بنسبة 35% لتصل إلى 982 مليون دولار أمريكي، ووصلت هذه النسبة إلى 36% على أساس سعر صرف ثابت للعملة.

وارتكز الأداء القوي لشركة «طلبات» على النمو الكبير في الإيرادات في شتى الأسواق التي تعمل بها الشركة، والتي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين، وسلطنة عُمان) والأسواق خارج منطقة الخليج (مصر، الأردن، والعراق) بالإضافة إلى النمو عبر كل من قطاعي «الطعام» و«البقالة والتجزئة».

وقد عكس نمو الطلب تسارعاً في استقطاب المستهلكين وزيادة في متوسط تكرار الطلبات.

كما دعمت هذه النتائج القوية آثار انحسار تأثير شهر رمضان الذي ظهر في الربع الأول مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن الشركة واثقة من استمرار النمو، وقد قامت برفع التوجيهات المستقبلية للسنة الكاملة.

من المتوقع الآن أن يتراوح نمو إجمالي قيمة البضائع المبيعة (GMV) بين 27-29% على أساس سعر صرف ثابت للعملة (سابقاً 17-18%)، ونمو الإيرادات بين 29-32% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، وأن يرسو هامش صافي الدخل المعدل قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء عند 6.5%، وهامش صافي الدخل عند 5.0%، وهامش التدفق النقدي الحر المعدل عند 6.0%.

قال توماسو رودريجز، الرئيس التنفيذي لشركة «طلبات»: «سجلت طلبات ربعاً مالياً قوياً آخر، وحققت نتائج مالية ممتازة تعكس فعالية استراتيجيتها وكفاءة تنفيذها مدفوعة بالاكتساب الكبير للعملاء وزيادة حجم الطلبات.

ونحن سعداء بشكل خاص بالإقبال القوي على خدمة (طلبات برو)، برنامج الاشتراك المميز للولاء بجميع الأسواق، إلى جانب النمو القوي في الطلب داخل الأسواق خارج منطقة الخليج».