«أجيليتي جلوبال» تحقق أرباحاً بقيمة 45 مليون دولار في النصف الأول

أعلنت «أجيليتي جلوبال بي إل» أرباح الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغت 24 مليون دولار، أو 0.24 سنت للسهم الواحد.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 5%، لتصل إلى 97 مليون دولار أمريكي، في حين كانت نسبة الزيادة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8% حيث وصلت إلى 181 مليون دولار، ونمت الإيرادات بنسبة 8% محققة 1.2 مليار دولار.

وخلال الأشهر الستة الأولى 2025، بلغت الأرباح 45 مليون دولار، أو 0.44 سنت للسهم. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 1%، لتصل إلى 189 مليون دولار، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7%، لتصل إلى 354 مليون دولار، وزادت الإيرادات بنسبة 12% إلى 2.3 مليار دولار.

وبلغت قيمة أصول قطاع الاستثمار في أجيليتي كما في 30 يونيو 2025 نحو 5.5 مليارات دولار. وسجل إجمالي قيمة الأصول 12.7 مليار دولار.

وقال طارق سلطان، رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي جلوبال: «حققت المجموعة ربعاً آخر من الأداء التشغيلي الجيد، مدعوماً بالنمو العضوي المستمر في شركاتنا الرئيسية كافة. وبينما نشهد نمواً قوياً في كل من مينزيز وALP، حققت شركة تريستار نمواً ثابتاً في الإيرادات وزيادة في العمليات التشغيلية».