أكد سكوت شيرز، مدير عام أودي أبوظبي، أن قطاع السيارات في دبي يستعد لمرحلة من النمو المتسارع مدفوعاً بعدة عوامل، تشمل النمو المستمر للاقتصاد، والتحولات الديموغرافية الملحوظة، وارتفاع طلب المستهلكين على السيارات الفاخرة والمزودة بأحدث التقنيات.

وقال لـ «البيان» إننا نتوقع أن نشهد تزايداً في رقمنة تجربة العملاء، وتسارعاً في اعتماد المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى استمرار التوجه نحو أحدث تقنيات القيادة الغامرة. ويسجّل قطاع السيارات في دبي مستويات عالية من التنافسية مع تدفق مستمر لشركات جديدة. وفي الوقت ذاته، تعمل الشركات القائمة على الحفاظ على حصتها في السوق عبر إطلاق حملات ترويجية وعروض بيع قوية. وتتضمن هذه الاستراتيجيات التركيز على توفير حلول تمويل وتأجير مغرية لتيسير امتلاك العملاء للسيارات الحديثة.

وحول وجود شكاوى كثيرة من ارتفاع أسعار وثائق التأمين، والتي تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، قال: ندرك تماماً مخاوف العملاء المتعلقة بالتكاليف المتزايدة لامتلاك السيارات بمختلف أنواعها. فارتفاع أسعار قطع الغيار يُمثل توجهاً عالمياً يتأثر بعوامل خارجة عن سيطرة أي وكيل منفرد، ومنها اضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المواد الخام، وتقلبات أسعار العملات. وفيما يخص علامة أودي، فإننا نعمل بشكل وثيق مع شركات التأمين والموردين لإيجاد سبل للتخفيف من هذه الزيادات، وتقديم حلول شفافة وباقات خدمة تنافسية قدر الإمكان.

وفيما يخص أسباب ارتفاع أسعار قطع الغيار، قال: يعود السبب الرئيسي للتحديات الراهنة في السوق إلى القيود والاضطرابات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية، وهي مرتبطة بالبيئة السياسية والاقتصادية الكلية. ويشمل ذلك التقلبات الأخيرة في أسعار العملات التي أثّرت على تكاليف الاستيراد إلى دولة الإمارات، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، والشحن الدولي، والتوزيع. كما كان لارتفاع أسعار المواد الخام، مثل المعادن وأشباه الموصلات، تأثيره على أسعار قطع الغيار أيضاً. وقد أثّرت كل هذه العوامل في قطاع السيارات بأكمله حول العالم. ونلتزم في شركة علي وأولاده، بوصفنا وكيلاً حصرياً لسيارات أودي، بـتحسين إدارة المخزون واستكشاف أفضل استراتيجيات التوريد للمساعدة في الحد من التكاليف على عملائنا.

وأكد أن سوق السيارات الكهربائية في دولة الإمارات يكتسب زخماً متزايداً. ويعود هذا التقدم إلى مبادرات مهمة مثل استراتيجية دبي للتنقل الأخضر، إضافة إلى الحوافز المتنوعة للمستهلكين التي تشمل مواقف مجانية، وعروض تأجير شهرية، ورسوم تسجيل مخفضة، وتوسعاً في شبكة محطات الشحن، وكلها تسهم في تسريع وتيرة اعتماد السيارات الكهربائية. ومع تزايد وعي المستهلكين بالفوائد البيئية والتوفير على المدى الطويل، من المرتقب أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات نمواً ثابتاً خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة مدعوماً بتوسيع تشكيلة السيارات الكهربائية التي يقدمها العديد من مصنعي السيارات، مع إطلاق طرازات جديدة تغطي فئات متنوعة، تبرز من بينها سيارات أودي A6 و Q6 E-Tron .

وقال: تستند سيارتا أودي Q5, وSQ5 الجديدتان إلى منصة الاحتراق المتميزة الجديدة كلياً من أودي. وتتوفران بخيارين من محركات البنزين، مع ناقل حركة أوتوماتيكي إس ترونيك بسبع سرعات، بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي الشهير كواترو. ويتميز كلا الطرازين بنظام توجيه تدريجي مطور لضمان دقة تحكم أعلى وإحساس أفضل. ويتجلى التصميم الخارجي بلمسة رياضية جريئة، مع إضاءة أمامية مبهرة تتميز بأضواء LED الذكية ومصابيح خلفية ديناميكية بتقنية OLED تتميز بحركات ضوئية. وتبرز في هاتين المركبتين مقصورة داخلية جديدة كلياً، تضم قمرة قيادة رقمية متقدمة مع شاشة عدادات افتراضية، وشاشة لمس منحنية تعمل بنظام واجهة الوسائط المتعددة ومزودة بتقنية OLED قياسها 14.5 بوصة، إلى جانب شاشة لمس اختيارية للراكب الأمامي بقياس 10.9 بوصة مزودة بوضع الخصوصية. وتكتمل هذه التجربة بمواد داخلية فاخرة، وإضاءة محيطية، وشاشة عرض معلومات على الزجاج الأمامي، ونظام صوت محيطي ثلاثي الأبعاد اختياري من بانج آند أولفسن.

وأضاف: نحن على ثقة تامة وتفاؤل كبير بتحقيق مبيعات قوية لكل من طرازي أودي Q5, وSQ5 الجديدين. ولطالما كان طراز Q5 محوراً رئيسياً ضمن مجموعة سيارات أودي. ومن المتوقع أن يُسهم الطراز الجديد في زيادة الطلب الكبير من قبل العائلات والمهنيين الذين يبحثون عن المرونة والتقنيات المتقدمة والمواصفات الفاخرة. ومن المرجح أن يجذب طراز SQ5 فئة العملاء المهتمين بالأداء العالي، خصوصاً بفضل تصميمه الخارجي الجريء. وبالمجمل، نتوقع تحقيق نمو في المبيعات بنسبة مضاعفة لكلا الطرازين مقارنةً بالجيل السابق.

وحول الطرازات التي يتوقع أن تساهم بشكل أكبر فى زيادة المبيعات، قال: تُمثل طرازات أودي Q5, وSQ5 عناصر أساسية في تعزيز نمو المبيعات، وذلك بفضل الإقبال الواسع عليها في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة متوسطة الحجم. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المركبات في ارتفاع ملحوظ في حجم مبيعاتنا اعتباراً من أغسطس. ومن المقرر طرح سيارة سيدان A6 الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أن تستقطب شريحة واسعة من العملاء الأفراد أو الشركات، لكونها أحد أبرز سيارات السيدان الفاخرة لدينا، حيث تجمع بين أحدث التقنيات وأرقى التصاميم. وفي الوقت ذاته، تستمر طرازاتنا الرائدة من السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات، مثل سيارتي Q7 وQ8 ، في دفع عجلة نمو المبيعات خلال 2025.

وحول خطط التحول إلى السيارات الكهربائية، قال: تؤكد أودي التزامها التام بدفع عجلة التحول نحو التنقل الكهربائي، وهو ما يتجلى في محفظة مركباتها من فئة إي ترون، التي تشهد توسعاً ملحوظاً. وطرحت الشركة خلال هذا العام طرازات حديثة، أبرزها E-Tron GT، و Q6 E-Tronالجديدة، بالإضافة إلى A6 E-Tron الجديدة. نستمر في توفير أجهزة شحن منزلية مجانية مع كل عملية شراء لمركبة إي ترون. ونعمل حالياً على بناء شراكات في مجال البنية التحتية للشحن، والتي تشمل خدمات الشحن المتنقلة. تتمتع جميع فرق عملنا بكفاءة عالية في التعامل مع المركبات الكهربائية بفضل التدريب الشامل الذي تلقته، مما يضمن تقديم خدمة عملاء متميزة في عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع. ويتضمن هذا التدريب توعية العملاء بمنافع السيارات الكهربائية ومزايا اقتنائها. ونسعى جاهدين إلى تحقيق نمو ثابت في مبيعاتنا من السيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة.