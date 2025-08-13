«العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» تقود مشروعاً في موريتانيا



افتتح محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، المجمع الصناعي لتحويل وتثمين أسماك السطح، التابع للشركة العربية الموريتانية للأسماك (سمك)، وذلك في حفل رسمي أقيم في المنطقة الصناعية المينائية بمدينة نواذيبو.



والمجمع مشروع تنموي تساهم فيه الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بنسبة 40.54% إلى جانب مجموعة الإمام ولد ابنو بنسبة 37.10% بالشراكة مع عدد من المستثمرين والمؤسسات الموريتانية، وتبلغ التكلفة الاستثمارية 28 مليون دولار بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف طن سنوياً من الأسماك ومنتجاتها.

وقال الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في تطوير قطاع الصيد البحري، عبر تعزيز سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية.