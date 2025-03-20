«موديز» تؤكد تصنيف الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقرة

أكدت «موديز» تصنيف حكومة الإمارات للسندات طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «Aa2»مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية تصنيف الديون غير المضمونة بالعملة الأجنبية وبرنامج السندات متوسطة الأجل عند «Aa2» و«(P) Aa2» على التوالي.

حيث يعكس التصنيف توقعات «موديز» بأن عبء ديون الحكومة الاتحادية سيظل منخفضاً للغاية، ومدعوماً بالتزامها الراسخ بسياسة ميزانية متوازنة واحتياجاتها المحدودة للإنفاق نتيجة اللامركزية المالية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة توازن المخاطر عند مستوى «Aa2»، وجهود الحكومة الاتحادية لتوسيع مصادر الإيرادات وتعزيز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، وتحسين جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي والكفاءات.

وتثير أيضاً احتمالية انخفاض تعرض الحكومة غير المباشر لتقلبات أسعار النفط ومخاطر التحول الكربوني على المدى الطويل، في وقت أقرب وبصورة أكبر من المتوقع حالياً، ما يعزز الوضع الائتماني العام.

في الوقت نفسه، لا تزال سقوف التصنيف الائتماني للإمارات بالعملتين المحلية والأجنبية دون تغيير عند «Aaa» ما يؤكد فعالية مؤسسات الدولة وتطلعاتها المستقبلية، وقوة مركزها في الحسابات الخارجية.

وأضافت «موديز» أن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارات تعكس توازن المخاطر عند Aa2 بدعم جهود الحكومة الاتحادية لتوسيع مصادر الإيرادات غير الهيدروكربونية، وتعزيز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية، وتحسين جاذبية الإمارات للاستثمار الأجنبي والكفاءات ما يعزز الوضع الائتماني العام.