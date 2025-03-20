أداني يبحث شراء فرع إعمار في الهند بتقييم 1.4 مليار دولار

يجري الملياردير غوتام أداني محادثات متقدمة للاستحواذ على الوحدة الهندية لمجموعة إعمار العقارية، ومقرها دبي، في صفقة قد تصل بتقييم الشركة إلى 1.4 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المعلومات، أن عائلة أداني وإعمار تبحثان هيكلة الصفقة، والتي قد تتضمن ضخ وحدة غير مدرجة تابعة لأداني نحو 400 مليون دولار في الشركة التابعة لإعمار في شكل حقوق ملكية.

وأشارت المصادر إلى أنه يمكن التوصل إلى الاتفاق بحلول الشهر المقبل، لكن لا يوجد ما يضمن ذلك، مع استمرار المحادثات.

وفي يناير الماضي، أعلنت إعمار إنها تجري مناقشات مع بعض المجموعات الاقتصادية في الهند ومنها مجموعة أداني، بشأن احتمال بيع حصة في شركة إعمار الهند المحدودة.

ومن شأن الاستحواذ على فرع إعمار أن يوسع محفظة أداني العقارية في الهند، والتي تغطي 24 مليون قدم مربع من العقارات، و61 مليون قدم مربع أخرى من المشروعات قيد التطوير، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

وبرزت وحدة العقارات التابعة لعائلة أداني كصاحبة أفضل عرض لإعادة تطوير أحد أكبر مشاريع الإسكان في مومباي، بقيمة تقدر بـ 360 مليار روبية، وفقاً لما ذكرته بلومبرج في وقت سابق الشهر الجاري.

كما تعيد مجموعة أداني تطوير حي درافي الفقير في مدينة مومباي وهو أحد أكبر الأحياء الفقيرة في العالم، وكان مسرحاً لتصوير فيلم المليونير المتشرد.

في الوقت نفسه تطور إعمار الهند العديد من المشروعات السكنية والعقارية في أماكن منها نيودلهي والبنجاب وأوتار براديش ومادهيا براديش وراجاستان.