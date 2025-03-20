«مايكو» ترسخ مكانتها في مجال البث الرقمي إقليمياً

أعلنت منصة البث الرقمي الرائدة «مايكو»، المتخصصة في تقنيات الويب 3، عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الموسم العاشر من دوري باكستان الممتاز (PSL) للكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبموجب هذه الاتفاقية المفصلية، ستصبح منصة «مايكو» الجهة الوحيدة المخولة لبث مباريات دوري باكستان الممتاز (PSL) في المنطقة، ولن يسمح لأي قناة تلفزيونية أو منصة رقمية أخرى بنقل المباريات. ويأتي هذا الإعلان تأكيداً لمكانة «مايكو» المتنامية كرائد في مجال بث الرياضات العالمية، والتزامها بتقديم محتوى رياضي متميز لملايين المتابعين.

ستنطلق مباريات الموسم العاشر من دوري باكستان الممتاز (PSL) في 11 أبريل 2025، وتتضمن 34 مباراة مثيرة بمشاركة نخبة من نجوم الكريكيت العالميين من أستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، وسريلانكا، وجزر الهند الغربية، وإنجلترا.

ويحظى الدوري بشعبية هائلة عالمياً، لا سيما بين الجماهير في جنوب آسيا، مما عزز مكانته كواحد من أكثر بطولات الكريكيت (T20) مشاهدة في العالم. وبفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المتابعون في الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين والأردن وإيران والعراق والجزائر ومصر وسوريا وليبيا واليمن من متابعة جميع المباريات حصرياً عبر منصة «مايكو».

يمكن للجماهير مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيقات «مايكو» على أجهزة أندرويد وiOS وتطبيقات التلفزيون الذكي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومتكاملة. كما ستوفر منصة «مايكو» نموذجها المبتكر «شاهد واكسب»، الذي يتيح للمشاهدين تحقيق مكاسب مالية مقابل الوقت الذي يقضونه في متابعة المباريات، مع تمكين المعلنين من الاستفادة بشكل فعال من اهتمام المشاهدين.

وقال سُميَر رضوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في «مايكو»: «نحن سعداء للغاية بتقديم دوري باكستان الممتاز بشكل حصري لمتابعينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الاتفاقية المفصلية ستوفر لعشاق الكريكيت تجربة مشاهدة لا مثيل لها. هدفنا هو إحداث نقلة نوعية في بث المحتوى الرياضي وجعله أكثر سهولة، ومتعة، وجدوى اقتصادية للمشاهدين».

تواصل «مايكو» تعزيز مكانتها من خلال الحصول على حقوق حصرية لبث بطولات رياضية عالمية كبرى، مثل بطولات الكريكيت التابعة للمجلس الدولي للكريكيت في مناطق مختارة، والدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة فورمولا إي، والاسكواش العالمي، وبطولات البادل، ودوري الإمارات الدولي للكريكيت، مما يجعلها المنصة المفضلة لمتابعة أهم الأحداث الرياضية العالمية.

وبهدف تسهيل الوصول إلى مباريات الدوري، تقدم «مايكو» حزمة اشتراك اقتصادية تتيح للمشتركين مشاهدة جميع المباريات مع فرصة استعادة تكلفة الاشتراك، وربما أكثر من ذلك، من خلال جوائز نقدية مقابل وقت المشاهدة (تُطبَّق الشروط والأحكام). كما تتيح المنصة سحب المكافآت بسهولة مباشرة إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية في المنطقة.

تمتلك منصة «مايكو» حالياً قاعدة واسعة من المستخدمين تصل إلى أكثر من 20 مليون مستخدم مسجل، بمتوسط مشاهدة يبلغ 45 دقيقة للجلسة الواحدة. وخلال شهر واحد فقط، نجحت المنصة في تسهيل أكثر من 15 مليون معاملة صغيرة في أسواق متعددة، ضمن فعاليات الكريكيت وغيرها من الأحداث الرياضية الحية.

وإلى جانب الرياضة، تقدم مايكو محتوى متنوعاً من خلال بث مجاني لقنوات تلفزيونية، ومسلسلات، وأفلام، وأحداث ترفيهية أخرى، مما يضمن تجربة مشاهدة متكاملة.