بيكر تلي العالمية توسّع حضورها الإقليمي في دبي



أعلنت بيكر تلي العالمية التي تُعد إحدى أكبر عشر شبكات في مجال المحاسبة والخدمات الاستشارية في العالم، وتغطّي عملياتها أكثر من 140 دولة مع أكثر من 43 ألف موظف، عن الإطلاق الرسمي لشركتها الجديدة في دولة الإمارات. وتأتي هذه الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتعزّز حضور الشبكة في واحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية في المنطقة، تحت إدارة الرئيس التنفيذي والشريك الإداري المعين حديثاً سعد مانيار.

تعكس هذه الخطوة استمرار بيكر تلي العالمية في توسيع استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مستفيدةً من البيئة الاقتصادية الديناميكية في دولة الإمارات، وبنيتها التحتية المتطورة، وأطُرها التنظيمية المتقدمة. وسيتمكّن العملاء في المنطقة الآن من الحصول على رؤى عالمية من منظور محلي يجمع بين المعايير الدولية والمعرفة العميقة بالسوق.

وفي هذه المناسبة، علّق سعد مانيار، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة بيكر تلي في دولة الإمارات، قائلاً: "يمثّل انضمام شركتنا إلى شبكة بيكر تلي العالمية المرموقة محطة مهمة في مسيرتنا نحو التميّز. ففي ظلّ تسارع التغيّرات وتنامي توقّعات العملاء، تفتح لنا هذه الخطوة آفاقاً جديدة لتقديم حلول أعلى قيمةً تحقق فرقاً واضحاً لعملائنا. ونتطلّع إلى استكشاف فرص تبادل المعرفة وتعزيز التعاون ودعم الابتكار".

وصرّحت فرانشيسكا لاغربيرغ، الرئيسة التنفيذية لشركة بيكر تلي العالمية، قائلةً: "تُعد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا محوراً أساسياً في استراتيجية النمو المستقبلية لشبكة بيكر تلي على الصعيد العالمي. وتُجسّد خبرة الشركة وسمعتها المتميزة في الإمارات العربية المتحدة قيمنا الأساسية، إذ تساهم في تعزيز حضورنا الإقليمي وتمكيننا من دعم عملائنا بحلول متكاملة وسلسة تلبي احتياجاتهم في مختلف الأسواق".

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع سلسلة من التعيينات القيادية التي تعزّز التزام بيكر تلي تجاه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ففي عام 2023، عُيّن شكيب زعري، مؤسس شركة بيكر تلي في المغرب، رئيساً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما تولّى غاغيك غيولبوداغيان منصب المدير الإقليمي. ويعمل الاثنان معاً على تعزيز نمو الأعمال الدولية وتطويرالخدمات والإمكانيات التي تقدّمها الشبكة في جميع أنحاء المنطقة.