شركة بدبي تسعى للطرح في أمريكا

أعلنت «أمبيشن إنتربرايز مانجمنت»، المتخصصة في تنظيم الرحلات والسياحة، ومقرها دبي، عن تفاصيل طرحها العام الأولي (IPO) في الولايات المتحدة. وتخطط الشركة لجمع 7 ملايين دولار من خلال طرح 1.5 مليون سهم بسعر يتراوح بين 4 و5 دولارات للسهم الواحد.

وعند متوسط هذا النطاق السعري، ستصل القيمة السوقية لـ «أمبيشن إنتربرايز» إلى 133 مليون دولار. وتدير الشركة عملياتها في الإمارات عبر مجموعة من الشركات التابعة، حيث تقدم خدماتها كوكالة سفر ومنظم رحلات، إلى جانب خدمات التخطيط وإدارة الفعاليات.

وتركز أعمالها على خطي خدمات رئيسيين: إدارة المؤتمرات والمعارض والحوافز والاجتماعات، والسياحة الشاملة التي تقدم حلولاً متكاملة للمسافرين.