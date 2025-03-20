«إكسبو الشارقة» يستعرض خططه المستقبلية

أكد مركز إكسبو الشارقة حرصه على مواصلة جهوده لتعزيز صناعة المعارض في الدولة بشكل عام وبالشارقة خصوصاً، والارتقاء بهذه الصناعة بما يخدم نمو كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المركز برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، بحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي، النائب الأول لرئيس الغرفة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وأكد عبدالله سلطان العويس أن تعزيز صناعة المعارض والمؤتمرات هو جزء من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والنهج التنموي لحكومة الشارقة، انطلاقاً من أهمية هذه الصناعة كواحدة من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات الصناعية والتجارية والمحفزة لقطاع السياحة والسفر.

وقال سيف المدفع: إن إكسبو الشارقة يواصل تعزيز مكانته كمركز إقليمي ودولي رائد للمعارض والمؤتمرات، ويعمل في خططه السنوية على توجيه استراتيجيته، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي الوطنية.