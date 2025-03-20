شركة تابعة لـ «دريك آند سكل» تفوز بعقد بقيمة 169 مليون درهم

أعلنت شركة باسافانت للطاقة والبيئة التابعة لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن فوزها بعقد رئيسي من شركة ماهاراشترا إندستريال تاونشيب لتنفيذ أعمال التصميم، والمشتريات، والإنشاء، والاختبار، والتشغيل، لمحطة معالجة مياه بسعة 70 مليون لتر يومياً، إضافة إلى مد خط أنابيب للمياه بقطر 900 ملم في منطقة أوريك بيدكين الصناعية في ولاية ماهاراشترا الهندية. كما يشمل المشروع عقد تشغيل وصيانة لمدة 10 سنوات، ما يعكس التزام باسافانت بتقديم حلول مستدامة على المدى الطويل.

وتبلغ قيمة العقد حوالي 169 مليون درهم، وتم منحه بعد المشاركة في عملية مناقصة تنافسية، حيث تم قبول عرض باسافانت من قبل الجهة المختصة وحصلت الشركة على خطاب الترسية الرسمي، مما يمهد الطريق لانطلاق المشروع رسمياً. وقال معين الصالح، الرئيس التنفيذي لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال: «فخورون باختيار شركة ماهاراشترا إندستريال لنا لتنفيذ هذا المشروع المتميز.

ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المشروع وتشغيله على المدى الطويل وفق أعلى المعايير العالمية». يشمل نطاق المشروع التصميم الكامل، والهندسة، والمشتريات، والإنشاء، والتركيب، والاختبار إلى جانب تشغيل وصيانة المنشأة لمدة 10 سنوات. ومن المقرر إكمال التنفيذ خلال 36 شهراً من تاريخ إصدار خطاب الترسية.