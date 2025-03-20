مساهمو «الواحة كابيتال» يقرّون توزيع أرباح 10 فلوس عن 2024

وافق مساهمو الواحة كابيتال على توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 فلوس للسهم الواحد عن عام 2024، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية. كما عزز المساهمون التزام الواحة كابيتال المستمر بدعم المجتمعات من خلال الموافقة على تخصيص ما يصل إلى 1 % من صافي أرباحها لمبادرات المسؤولية الاجتماعية. وأطلقت الشركة أيضاً برنامجاً للمنح الدراسية للطلاب المقيمين في دولة الإمارات، ممن يدرسون مجالات المالية والرياضيات والاقتصاد، مع تقديم دعم مالي كامل وفرص مهنية.

وسجلت الواحة كابيتال صافي أرباح بلغ 381 مليون درهم عائدة للمساهمين في عام 2024، ما يمثل عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 10%. وحتى 31 ديسمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لدى الشركة 11.9 مليار درهم بزيادة نسبتها 13% مقارنة مع 10.5 مليارات درهم في 2023. وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس الإدارة، إن نتائج 2024 تشهد على فعالية استراتيجيتها الاستثمارية التي مكنتها من التعامل بكفاءة مع تقلبات الأسواق العالمية.

وقال محمد النويس، مدير الإدارة للواحة كابيتال، إن سياسة توزيع الأرباح التصاعدية تؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة للمساهمين، من خلال زيادة الأصول المدارة وتنويع مصادر الإيرادات المتكررة، معرباً عن تطلع الشركة إلى مواصلة الاستفادة من فرص النمو المجزية.